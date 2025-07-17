歐洲挑戰者下戰帖！新代SAMP/T系統全面對決美國「愛國者」

圖為歐洲新一代SAMP/T防空系統在巴黎航展亮相。此系統由法國與義大利合作研製，正積極挑戰美製「愛國者」（Patriot）系統在國際市場的主導地位。（路透）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》17日報導，在烏克蘭戰場上備受讚譽的美國「愛國者」（Patriot）防空系統，正迎來一位強勁的歐洲挑戰者。由法國與義大利合作研發的SAMP/T系統推出新一代型號，不僅要在性能上超越對手，更要在數十億美元的全球軍火市場中，測試歐洲能否擺脫對美製武器的長期依賴。

這場高科技軍備競賽，深刻反映了歐洲尋求戰略自主的焦慮。此舉也反映歐洲國防正逐漸從大西洋同盟的傳統架構中，尋求新的戰略平衡點。報導指出，美國前總統川普曾多次呼籲歐洲應為自身安全負起更多責任，加上烏克蘭戰爭血淋淋地凸顯先進防空系統的生死存亡價值，都促使歐洲各國加速檢視其防衛能力。這不僅是訂單之爭，更關乎歐洲的國防工業自尊。

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SAMP/T的製造商歐洲防空飛彈公司（Eurosam）指出，其新一代系統擁有多項超越愛國者的設計，包含一座如同能掃描整片天空的雷達眼、可360度全向監控的新型雷達，以及能垂直發射、打擊任何方向來襲目標的發射箱。其配備的新型「阿斯特B1NT」（Aster B1NT）飛彈，射程也從約100公里提升至超過145公里。

然而，戰場的考驗極為嚴峻。一名烏克蘭官員透露，儘管愛國者戰功彪炳，但近來面對俄羅斯更具機動性的新型彈道飛彈已漸顯吃力。另一方面，烏軍也曾表示初版SAMP/T難以摧毀彈道飛彈，但義大利國防官員稱，他們已從基輔收到該系統的「正面回饋」。

最終，贏得未來訂單的關鍵，可能在於後勤與產能。報導稱，烏克蘭的兩套SAMP/T系統已面臨飛彈告罄的窘境。其製造商MBDA已承諾投入數十億美元，目標在2026年前將產能提升50%。

與此同時，愛國者飛彈的需求同樣龐大，其承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）雖努力增產，但進度仍比預期要慢。這場頂尖防空系統的對決，結果將深刻影響未來全球的武器貿易版圖。

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