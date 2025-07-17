漢光41》敵軍登陸 澎防部機步營演練陣地逐次抵抗

敵軍自海灘登陸後，企圖沿交通要道突穿奪取要域，我戰車部隊直接開上街頭，掃蕩登岸敵軍。（軍聞社提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年漢光演習不一樣！以往是固守海岸線，以殲敵於岸際灘頭為主。現在則是將港口、機場、市區及各地巷戰納入演練內容。今（17）日第1作戰區所屬澎湖防衛指揮部機步營，實施逐次抵抗演練，模擬敵軍自海灘登陸後，企圖沿交通要道突穿奪取要域，部隊接獲命令後，隨即駕駛CM21裝甲車機動前進，完成兵力展開與陣地構築，展現高度應變與指管協調能力。

澎防部官兵抵達集結點後，採步兵前導隊形下車戰鬥，發揮搜索與近戰特性，排除敵反裝甲武器威脅；甲車則以50機槍、40榴彈槍提供火力支援，並掌握戰場敵情。同時，單位亦實施戰傷救護課目，強化官兵自救互救技能與臨戰處置能力。

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演練過程中，部隊依據地形與戰術需求，靈活配置兵火力，結合市鎮地物與道路節點構築交叉火網，有效遲滯敵軍攻勢。整體操演驗證部隊在複雜戰場環境下之應變作為，進一步強化基層部隊地區作戰經營與任務協同能力，厚植核心區域防衛韌性。

外界傳說美軍派出綠扁帽部隊教官及官兵，分別進駐澎湖、金門，人數近200人，澎湖上次韌性演練，的確出現西方面孔參觀，同時去年也曾發生美軍與地方民眾酒後衝突事件，各界關心今年澎湖漢光演習，是否有美方人員出席觀看指導？澎防部表示沒有，全部是國軍參演。

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