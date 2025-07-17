貼近戰場實況！金防部核心地區作戰演練 部署強化防衛能量

金防部機步營CM21裝甲車完成戰術機動，搶據地形要點、建立火力配置。（軍聞社提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕國軍「漢光41號演習」第9天，陸軍金門防衛指揮部金門守備大隊機步營今天在防區核心地帶實施作戰演練，以強化部隊接戰反應與地區防衛能量。演練過程使用標槍飛彈等軍武，都在官兵熟稔操作下發揮戰果。

金防部參演官兵熟練操作標槍飛彈。（軍聞社提供）

金防部指出，演練採實兵、實地、實時、實裝方式，貼近戰場實況；演練部隊依據狀況推進，展開兵力部署與火力運用規劃，機步營派遣CM21裝甲車完成戰術機動，搶據地形要點、建立火力配置，並整合包括標槍輕、重兵器完成戰術位置構築，展現平時戰場經營成效。

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金防部表示，透過核心地區作戰演練，熟練官兵應變處置流程，強化任務單位協同作戰與兵火力整合能力，驗證防區部隊堅實訓練成果與地區防衛韌性，也展現我軍堅守核心陣地、寸土不讓的決心。

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