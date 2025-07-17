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漢光41》陸戰隊99旅現身首都！實施反擊作戰 確保衛戍要域安全

2025/07/17 22:09

陸戰99旅官兵17日下午接獲命令，前往指定地區執行守備作戰任務。（軍聞社提供）陸戰99旅官兵17日下午接獲命令，前往指定地區執行守備作戰任務。（軍聞社提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光41號」演習極限練兵第9天，想定已推進至持久作戰階段，國防部預備隊海軍陸戰隊99旅日前北上進入戰術位置後，今（17日）在台北地區實施反擊作戰演練，官兵依令殲滅突入縱深敵軍，以確保衛戍要域安全。

軍方晚間證實，陸戰99旅下午接獲命令，前往指定地區執行作戰任務，首先申請火力針對當面不明之敵實施火力壓制，後由官兵運用悍馬車搭配T-75 20公釐機砲、MK19 40公釐榴彈槍等建制武器，針對周邊地區實施戰鬥巡邏，肅清地區內敵軍，完成所負之任務。

軍方指出，面對當前快速變化的敵情，官兵持續強化各項戰備整備工作，期使在實戰化訓練中，提升應變制變能力，展現守護家園決心。

海軍陸戰隊99旅實施警戒。（軍聞社提供）海軍陸戰隊99旅實施警戒。（軍聞社提供）

海軍陸戰隊99旅官兵17日下午接獲命令，前往指定地區執行守備作戰任務。（軍聞社提供）海軍陸戰隊99旅官兵17日下午接獲命令，前往指定地區執行守備作戰任務。（軍聞社提供）

海軍陸戰隊99旅官兵執行守備作戰任務。（軍聞社提供）海軍陸戰隊99旅官兵執行守備作戰任務。（軍聞社提供）

陸戰99旅官兵執行守備作戰任務。（軍聞社提供）陸戰99旅官兵執行守備作戰任務。（軍聞社提供）

陸戰99旅官兵17日下午接獲命令，前往指定地區執行守備作戰任務。（軍聞社提供）陸戰99旅官兵17日下午接獲命令，前往指定地區執行守備作戰任務。（軍聞社提供）

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