模擬指揮中心遭共軍攻擊 陸軍司令部丶馬防部轉移備援指管機制

陸軍司令呂坤修上將（中）昨日在參謀長陳建義中將（前排左）、政戰主任史順文中將（前排右）及各業管處長等重要幹部陪同下，視導「漢光41號演習」實兵演練，實地驗證備援指管機制轉移演練。（圖：取自青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕漢光41號演習今天將進行最後一天的操演項目，在模擬軍種及外島防衛指揮中心遭到共軍攻擊丶功能癱瘓情形下，陸軍司令部及馬防部昨天同步進行「備援指管機制轉移演練」，將指揮中心立即轉移到備援點，接手指揮反擊作戰。

陸軍司令呂坤修上將同時勗勉各級幹部，執行實兵演練過程，全面驗證聯合作戰計畫可行性，並務實汲取寶貴的操演參數、經驗及策進方向，持續強化備戰訓練作為，進而提升臨戰應變能力及整體防衛作戰效能。



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因應共軍可能對台採取的斬首戰法，共軍以特工及潛伏在台的地下人員，猝然對博愛特區內的總統府丶總統官邸等地發起突擊，國安特勤單位以「萬鈞計畫」立即以裝甲車或是直升機，護送總統丶副總統丶行政院長等政府首長到安全地點，同時啟動備援的指揮管制機制，讓國家中樞的運作不致中斷。

軍事系統在戰時同樣有備援指管系統的轉移計畫，但在過去的漢光演習中較少演練，昨天則是由陸軍司令部丶馬防部同步進行「備援指管機制轉移演練」。

馬防部指揮官劉慎謨中將（中）昨日親赴預備指揮所，實地驗證通資聯繫、指揮移轉等備援機制運作，並強調各級部隊必須「有備無患、靈活應變」，方能因應瞬息萬變的戰場挑戰。（圖：取自青年日報）

陸軍司令呂坤修上將昨日在參謀長陳建義中將、政戰主任史順文中將及各業管處長等重要幹部陪同下，前往桃園地區視導「漢光41號演習」實兵演練，實地驗證備援指管機制轉移演練，他提醒相關幕僚，在執行轉移作業期間，應妥善備援機制，確保全程指管系統暢通，以有效指揮遂行作戰任務；另指示各級部隊指揮所位置應結合戰場景況妥適選定，並完備指管中斷的應變整備，落實分權指揮、分散式指管原則，確保作戰任務達成。在完成備援指管機制轉移作業後，呂坤修司令即召開視訊會議，驗證指管通聯暢通無虞。

在馬防部方面，馬防部指揮官劉慎謨中將昨日親赴預備指揮所，實地驗證通資聯繫、指揮移轉等備援機制運作，並強調各級部隊必須「有備無患、靈活應變」，方能因應瞬息萬變的戰場挑戰；另需持恆強化戰場指管韌性，以確保任務執行順遂與指揮鏈的穩定。馬防部指出，因應現代戰爭敵情詭譎多變，唯有建立備援與再備援的指管體系，並預設多重應變機制與靈活的部署規劃，方能肆應現代戰場景況。

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