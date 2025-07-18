漢光41》參演新裝備一次看！ 增程雄三、人攜式刺針飛彈、海馬士..

今年漢光41號演習完全有別於以往的方式，許多新式裝備也藉機公開亮相、投入模擬作戰中。（資料照／記者劉宇捷製圖）

〔記者劉宇捷／台北報導〕現代戰術日新月異，國軍用兵思維與裝備也須跟著轉變！今年漢光41號演習完全有別於以往的方式，相信民眾也能有感，而在裝備方面，許多新武器也藉著漢光演習，公開亮相投入模擬作戰中，經過10天的觀察，自由《軍武頻道》帶您統整第一次參與漢光演習的新裝備。

海馬士

海馬士多管火箭系統於台中地區部署。（資料照）

「海馬士」多管火箭系統是我國新向美採購的遠距精準打擊武器，可發射射程300公里的M57戰術區域飛彈（ATACMS）、射程為70公里的M31A2精準火箭彈（GMLRS），並整合GPS導引實現精準打擊能力。在今年漢光演習中扮演敵兵力、船團陸續進犯，我國施以遠距攻擊、削弱戰力。

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增程雄三

增程雄三反艦飛彈車於淡水地區部署。（資料照）

隸屬於海軍海鋒大隊的「增程雄三」反艦飛彈車亮相，是今年最低調但也最具爆點的裝備！增程雄三預估最大射程可達400公里，近乎是現役標準雄三射程（150-200公里）的翻倍，在外觀上，其發射箱的橫向「彈箱加強肋」多達21道，比雄三飛彈的18道來得多，顯見彈體更大、長度更長，擴大我國的制海範圍。

陸射劍二

陸射劍二防空飛彈車於桃園地區部署。（資料照）

陸射劍二是中科院研改自空射劍二中程對空飛彈的陸地版，並做為延伸近程防空火力的手段之一，其最大射程可達15公里，比復仇者飛彈車的4.8公里來的多更多。儘管陸射劍二並非首次亮相，但卻是第一次參與漢光演習，此次陸射劍二被機動部署在重要目標附近，以提供防空支援。

M1A2T戰車

M1A2T戰車於新竹坑子口靶場首度公開亮相、射擊。（資料照）

號稱地表最強戰車的美製M1戰車，在今年漢光演習期間首度公開亮相，同時也公開展示了實彈射擊的畫面，儘管嚴格來說，M1A2T戰車並未直接參與漢光演習的營外部署，但也屬於漢光期間亮相的新裝備；M1A2T的戰力加入，象徵我國裝甲部隊的重大轉型。

人攜式刺針飛彈

憲兵人攜式刺針防空飛彈參與台北捷運移防行動。（資料照）

在烏俄戰爭中大放異彩的FIM-92人攜式「刺針」防空飛彈，也默默在一些國軍部隊中新亮相，海軍陸戰隊、憲兵、陸軍官兵分別都在今年漢光演習中，配賦新獲的人攜式刺針飛彈發射器上陣，跟隨人員部隊移動，提供近迫防空需求。刺針飛彈的最大射程約4.8公里，飛行時速可達超音速的2.54馬赫，以攔截敵機甚至是巡弋飛彈。

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