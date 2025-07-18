南韓研發K3戰車外觀超前衛 具「氫動力」、可匿蹤

南韓「現代樂鐵」公司近期啟動全新匿蹤構型K3戰車研發，預計將於2040年開始生產。（圖取自現代樂鐵）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓K2黑豹主戰車近年成為國際寵兒，然而南韓軍方已準備為K2找尋繼承者，將推出下一代主戰車「K3」。南韓「現代樂鐵」公司近期啟動全新匿蹤構型K3戰車的研發計畫，接下來將和南韓「國防科學研究所」（ADD）與「國防技術品質局」（DTaQ）合作，預計將於2040年開始生產。

軍聞網站「Deffence Industry Europe」報導，南韓「現代樂鐵」設計的匿蹤外型K3戰車，在2023年「首爾國際航空防務展」（Seoul ADEX 2023）首次亮相，近日正式啟動研發計畫，將藉開發過程持續探索相關作戰性能，以有效肆應未來戰場威脅。

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報導指出，南韓的次世代匿蹤構型K3戰車，以氫燃料電池系統驅動，將採用新型陶瓷複合裝甲，且將配備主動防禦系統（APS）和無人機干擾裝置，藉此增強生存與防禦能力，並裝備130公厘滑膛砲和人工智慧（AI）技術火控系統，強化關鍵打擊火力。

此外，車身內部將全面升級，提升乘坐舒適度及空間利用率，可輕鬆容納3名車組員；並將安裝360度虛擬實境顯示器，協助強化官兵戰場覺知。

根據現代資料，K3全重為55噸，與K2相同，公路行駛最高可達時速每小時70公里，越野機動則是每小時50公里，最大作戰距離可達500公里。該公司預計於2040年推出氫動力版本，目前則是著重於開發油電混和動力系統。

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