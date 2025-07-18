【影】伊朗被打趴持續支援胡賽 葉門親西方勢力查獲最大規模武器走私

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以伊戰爭中，以色列對伊朗打擊幾乎如入無人之境，伊朗武器效能不起作用，伊朗總統並首次承認，在與以色列的「雄獅崛起」戰爭中存在安全失誤。即便如此，獲得國際承認的葉門政府結盟勢力，近期在紅海沿岸攔截到新一批伊朗準備向胡賽組織交付的飛彈與其他軍用裝備，顯示伊朗似乎正在中東地區重新扶持親伊朗勢力發展。

軍聞網站「Sea power」報導，葉門親西方勢力葉門民族抵抗力量（NRF），近期成功截獲伊朗走私給胡賽最大規模的先進常規武器。NRF攔截並繳獲了超過750噸的彈藥和裝備，包括數百枚巡航、反艦和防空飛彈，彈頭和導引頭，零件以及數百台無人機馬達、防空設備、雷達系統和通訊設備。

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據NRF稱，其中有波斯語的使用手冊，許多系統是由一家受美國制裁的伊朗國防部下屬公司生產的，這批非法貨物原本打算供伊朗支持的胡塞武裝使用。

對此美軍中央司令部司令邁克爾讚揚了攔截行動，他表示：「我們讚揚葉門合法政府部隊持續阻截伊朗向胡塞武裝運送軍火。阻截這批伊朗軍火的大規模運輸表明，伊朗仍然是該地區最具破壞性的行為體。限制伊朗向胡塞武裝提供援助對地區安全、穩定和航行自由至關重要。」

華爾街日報（WSJ）指出，敘利亞新政府也在與伊拉克、黎巴嫩接壤的邊境地帶，繳獲多個載運武器的貨櫃，其中包括了俄系多管火箭系統BM-21所使用的火箭彈。

此外，黎巴嫩陸軍也在與敘利亞之間的邊境區域，抄沒一批包括受到「真主黨」（Hezbollah）廣泛使用的俄製反戰車飛彈在內的軍火。

但伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baqaei），對此則全盤否認，強調任何外界所稱、德黑蘭正在向葉門勢力交付軍火的說法都「毫無根據」。

美國中央司令部證實，親葉門政府武裝組織此次截獲的武器數量創下新高，在重達750噸之多的伊朗軍備中，包括了巡弋飛彈、反艦飛彈、防空飛彈、尋標器以及無人機的馬達等等。（圖取自中央司令部）

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