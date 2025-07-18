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漢光41》陸航直升機野戰熱加油 罕見掛「空射刺針」飛彈

2025/07/18 11:28

陸軍航空601旅昨日於上午與晚間分別在樹林各執行了一次野戰「熱加油」及「武器裝掛」演練，這是近年演習中鮮少在公開場域執行的項目。（記者劉宇捷攝）陸軍航空601旅昨日於上午與晚間分別在樹林各執行了一次野戰「熱加油」及「武器裝掛」演練，這是近年演習中鮮少在公開場域執行的項目。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／新北報導〕10天9夜的漢光41號演習已進入最後階段，為模擬持續對登陸之敵軍實施打擊，陸軍航空601旅昨天在日間與晚間在新北樹林各執行了一次野戰「熱加油」及「武器裝掛」演練；值得注意的是，此次演練裝掛的武器除了AGM-114「地獄火」飛彈外，亦罕見公開掛載「刺針」防空飛彈，反而最常見的2.75吋火箭未有掛載。

漢光演習最後階段想定敵部隊已突破海濱，我軍轉實施縱深作戰與持久作戰，而陸軍航空601旅昨（17）日也在山佳河濱公園實施日夜間間野戰「熱加油」及「武器裝掛」演練，出動AH-64E「阿帕契」直升機模擬對大台北地區內的敵軍實施空中打擊，迅速整補後再出擊。

其中夜間油彈補給課目，更是近年演習中鮮少在公開場域執行的項目。據了解，這些直升機在白天採用直接目視進場，而在晚間則視利用儀器進行夜視進場，考驗飛行員在低能見度、無地面光源導引的情況下降落；而在地面部隊方面，也考驗執行夜間行動的速度與準確性。

此次補給掛載的武器也有小亮點，除了2枚AGM-114「地獄火」（圖右）外，官兵還公開在翼尖掛載「刺針」防空飛彈（圖左上方），其透明的筒蓋相當顯眼。（記者劉宇捷攝）此次補給掛載的武器也有小亮點，除了2枚AGM-114「地獄火」（圖右）外，官兵還公開在翼尖掛載「刺針」防空飛彈（圖左上方），其透明的筒蓋相當顯眼。（記者劉宇捷攝）

此外，此次補給掛載的武器也有小亮點，除了AGM-114「地獄火」飛彈外，只見官兵從兩具彈藥箱中取出「刺針」防空飛彈發射筒，並安裝至機翼兩端掛架上，其透明的筒蓋相當顯眼，這有別於在以往公開場合中，都只裝載裝掛地獄火飛彈及2.75吋火箭的慣例。

而夜間戰術熱加油中，還有一項小地方值得關注。從現場機降、油彈整補到重新起飛的過程中可見，在飛行時，紅色閃爍的「信標燈」（Beacon Light）皆被關閉，這個燈號通常做為凸顯飛機位置、以防發生碰撞之用，然而在戰場上使用該燈號反而更容易被敵發現，因此阿帕契在模擬作戰時，皆將這些燈號關閉，改採儀器夜視飛行，提升隱匿性。

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