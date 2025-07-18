美國中止水上運輸機計畫 將研究成果轉往新用途

極光飛行科學的「自由舉升機」項目採傳統水上飛機構型，從機尾艙門卸載。（取自極光飛行科學公司）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國防高等實驗研究署（DARPA）為西太平洋潛在戰場開發、可於海岸快速輸送人員裝備的新一代水上飛機「自由舉升機」項目，近日被DARPA宣布計畫結束。DARPA解釋，該項目已驗證製造水上飛機是可行的，但他們不會製造新飛機，而是將該項目獲得的成果，轉往開發其他下一代飛機。

軍聞網站「Defense News」報導，DARPA於6月結束了進行3年的重型水上運輸機計畫，DARPA曾於2023年表示，希望該飛機的尺寸和容量與C-17運輸機大致相同，C-17可運載超過17萬磅（約7.7噸）的貨物，也能運輸M1戰車。

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對此DARPA解釋，「我們已經了解到，我們可以建造一艘能夠在高海況下起飛和降落的水上飛機」、「這在物理上是合理的，並且可以利用海洋建築技術和複合材料來實現」。

但DARPA也表示，不會繼續製造該飛機，該飛機僅供概念展示之用。

DARPA說，研究結果驗證了最初的假設，也就是可以製造比現在更便宜、飛行地點更多的地方的飛行平台」

針對該項目設計得標商「極光飛行科學」（Aurora Flight Science），DARPA則表示，「極光飛行科學」對DARPA在「自由舉升機」初步設計中取得的技術進步感到自豪，並期待將這些經驗應用於未來的項目。

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