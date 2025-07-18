漢光41》後備教召訓練實戰性增 作戰重心從灘岸轉向陸上支援

步兵206旅召員手持T74排用機槍，在14天教召期間實施空包彈射擊。（國防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍「漢光41號」演習今（18）日結束，各作戰區經過10天9夜演練，順練完成國土防衛驗證；而其中一大重點就是各戰區計逾2萬名的後備軍人召訓，不只射擊、戰術訓練量顯著提升，也接受城鎮戰、戰傷救護訓練，凸顯守備部隊作戰任務的重心，已從往年的灘岸守備轉向陸上支援，而實際場景驗證是否牽動部隊後續編裝調整，有待觀察。

國防部今日表示，國軍第三、四、五作戰區自本（7）月5日起同步展開14天教育召集，而三戰區的步兵206旅為全旅召集；全體召員經專業專長訓練、編制武器射擊及作戰計劃演練等臨戰訓練，並結合漢光41號演習實兵操演，在恢復應有戰力後投入戰鬥，展現教召訓練成效，協力達成整體防衛作戰目標。

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步兵203旅教召部隊15日在實施縱深防禦作戰，運用當地城鎮地形特性實施火力部署，藉由伏擊火網消耗敵軍兵力。（取自軍聞社）步兵137旅教召部隊16日在台南學甲地區進行縱深防禦作戰演練，以遲滯敵軍為要務進行守備。（第四作戰區提供）

從公開紀錄顯示，北部主要教召部隊為206旅全旅，中部則為101旅、302旅，南部亦有203旅、137旅投入漢光演習。以步兵206旅為例，此次召訓分散在桃園蘆竹、新北林口一帶內陸，在街區伺機支援主戰部隊；中部的步兵101旅則在大甲地區模擬灘岸火殲後，隨主戰部隊轉進次要陣地展開縱深防禦；南部的步兵137、203旅也因應解放軍登陸，依想定展開城鎮作戰，運用地形特性進行火力部署。

上述演練實景凸顯漢光演習聚焦縱深防禦、持久作戰的規劃，讓先前守備部隊前駐灘岸的畫面已不復見，取而代之的是教召部隊在完成專長複訓後，隨即在12日動員令下達時投入作戰，支援主戰部隊，在拘打（拘束打擊）策略不變的架構下，作出實務性的調整。

步兵206旅召員，在漢光41號期間配賦新型的「紅隼」反裝甲火箭彈。（國防部提供）

此外，國防部今午宣布漢光結束後，也宣布206旅等教召部隊任務完成；從照片可見，除步槍、機槍及105公厘榴砲外，也有召員配賦「紅隼」反裝甲火箭彈。根據規劃，守備、後備部隊除換裝T91步槍、微型無人機等裝備；軍方未來還將依戰場實需，檢討配賦自走火砲、人員運輸車輛等，而在城鎮戰場景成為守備要務的事實下，此次驗證是否會牽動軍方對守備部隊編裝的調整，有賴後續追蹤。

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