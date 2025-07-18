共軍加速無人機戰力建構 國防院歐錫富：我無人機、反無人機都要有

陸軍特戰官兵首部公開操作新編裝的微型無人機，實施戰場偵察任務。（中華民國陸軍官方Facebook）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭讓「無人機作戰」在全球方興未艾，而近期的印巴衝突、以依戰爭中，也能看見無人機投入戰鬥的身影，其戰術價值已不證自明；在這股風潮下，中國解放軍也組建無人機部隊並發展戰術運用，中國官媒更指出應加強反無人機作戰架構。對此，國防院學者歐錫富分析，我國應建構全域的無人機、反無人機部隊，並導入AI科技促進軍、民融合，以強化不對稱戰力。

（原文「共軍無人機的融合發展與趨勢」，由國防安全研究院院本部研究副執行長歐錫富撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

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最近無人機在烏克蘭戰爭，印度與巴基斯坦衝突、以及以色列空襲伊朗擔負重要角色，共軍媒體評論指出建構反無人機力量結構刻不容緩。

共軍無人機種類繁多並朝AI趨勢發展

無人機已在共軍各軍種與戰區廣泛使用，其主要任務有情監偵、邊海防防衛巡邏、海陸攻擊、空對空戰鬥、反潛作戰、防空制壓、電子作戰、通信支援與數據中繼、運輸與後勤支援、緊急醫療支援、消防、信息作戰，並朝向人工智慧（artificial intelligence, AI）自主無人機趨勢發展。自主無人機有人與無人比例，從多人操控一架無人機轉向一人操控一架無人機，進而形成一人操控多架無人機。

中國軍工產業一向強調軍民融合，中國民用無人機特色為大規模生產、客製化與低成本，幾乎壟斷世界國際市場，特別有助於軍用無人機的發展。中國無人機產業主要包括國營企業、私人或公私合營企業與大學，特別是北京航空航天大學、北京理工大學、西北工業大學、南京航空航天大學、南京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學等國防七子。

中國無人機產業包括大學與公私企業

中國國營無人機企業主要有：

一、中國航空工業集團有限公司（Aviation Industry Corporation of China, AVIC）。2024年中航工業為中國軍工產業第一大，生產中空長航時翼龍系列無人機。未來翼龍將把人工智慧技術置入無人機指管、情報處理等次系統，以及無人機和各個作戰單元連接。

二、中國航天科技集團有限公司（China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC）。彩虹系列無人機為航天彩虹無人機股份有限公司（簡稱航天彩虹）產品，航天彩虹是航天科技集團第十一研究院控股的上市公司。

三、中國兵器工業集團有限公司，亦稱中國北方工業集團有限公司（China North Industries Group Corporation Limited, NORINCO）。北方工業傳統製造戰車、火炮等地面武器，2023年北方工業購入兩個學校附屬單位，西北工業大學西安愛生技術集團有限公司（西工大無人機所）與北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司，積極涉足無人機產業。

四、中國航天科工集團有限公司（China Aerospace Science and Industry Corporation, CASIC）與中國電子科技集團有限公司（China Electronics Technology Group Corporation Limited, CETC）。WJ系列無人機是由航天科工集團下屬海鷹機電技術研究院（航天科工集團第三研究院）研製開發的一個無人機系列，2018年中國電科創下200架固定翼無人機蜂群飛行紀錄。

國防七子都與國營企業集團有密切無人機研發、測試等合作關係，1959年北航首次試飛無人機成功，BZK-005也是其研發產品。最近西工大無人系統技術研究院無人系統智慧感知與認知團隊研發「某智慧判讀系統」，在某演習中首次亮相。在民間企業方面，四川騰盾科創（Sichuan Tengden Technolgy）後來居上，其研發的TB-001攻擊無人機曾在日本與台海上空出現。

日本防衛省去（2024）年八月上旬偵獲的中國BZK-005偵察無人機。（取自日本防衛省）

共軍媒體指出反無人機力量重要性

最近共軍媒體評論認為，無人機作戰從助攻向主攻轉變，反無人機作戰創新主要包括：

一、作戰樣式多樣化非對稱創新。反無人作戰因其作戰物件特殊性，催生以小制小、以網制網、以蜂制蜂等多樣化非對稱作戰樣式。

二、裝備發展策略適應性調整。使用高昂傳統防禦武器反制無人裝備，其反制投入遠高於無人作戰成本，因此反無人裝備發展重點在低成本的定向能武器、電子干擾裝備、廉價制導彈藥等。

三、調整軍事力量結構。為應對無人作戰威脅，需以反制能力為關鍵調整軍事力量結構。例如將傳統防空導彈連調整為導彈、雷射、電戰的混合防空連，將傳統電戰分隊升級為AI分析+機動干擾能力的智慧反無人作戰分隊。

台灣建構全方位無人作戰力量

無人機在世界各地衝突中，幾乎是無役不與，尤其在烏俄戰爭無人機的適應與創新，已成為矛與盾的攻防，例如無人機進化為第一人稱視角無人機，改變了戰場樣貌；電子干擾催生光纖無人機；無人機結合特工滲透，大後方無處是安全；無人機更朝著與AI結合的趨勢發展。無人機主要是民轉軍的軍民融合，軍規反成障礙。無人機可執行的任務，凡想得到的都能做，存在無限想像空間。無人機進入技術門檻低，大國小國落差比較小，為創新不對稱的最佳實踐。面對共軍無人機威脅，台灣不僅要有無人機部隊，更要有攻防兼備的反無人機部隊。除了空中無人機，還要有水面無人艇、陸上機器人，台灣必須建構完整的無人作戰系統。

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