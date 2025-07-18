想讓軍備經過實戰認證？ 烏克蘭「代客測試」服務為你背書

圖為烏克蘭陸戰隊第40獨立海防旅官兵，在境內某處與裝有機槍的輪型機器人車輛協同作戰之情形。（烏克蘭國防部官方X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭進入第四年，雙方陸、海、空部隊無一不與，而烏克蘭這方有賴美、英、法、德等西方國家持續軍援，使基輔能在前線持續抵抗，逐步建構國防軍工能量，而那些因軍援而投入戰場的裝備，則因接受過實戰洗禮而買氣大增。有鑑於此，烏克蘭政府宣布，未來將開設外國武器的測試「服務」，有望讓新銳裝備增添強力賣點。

《路透》17日報導，由烏克蘭政府出資協運的軍備投資暨採購組織「Brave1」日前表示，未來將開設「在烏克蘭測試」（Test in Ukraine）的代客服務，讓國防廠商能將欲測試的軍事裝備送進烏克蘭，烏軍官兵在線上學習裝備操作後，接著就會進入戰場實測階段，並彙整一份實測報告給原廠商，作為後續精進的參考依據。

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獲烏克蘭政府支持的民間組織Brave1近日宣布，未來將接受國防廠商將旗下裝備送至烏克蘭前線，接受實戰測試，還能烏軍彙整的測試報告，作為精進參考。（烏克蘭Brave1公司官方X帳號）

Brave1投資關係部門主管摩洛茲（Artem Moroz）指出，這項服務能讓前線部隊了解當前最新的軍事科技，也能讓國防廠商知道什麼裝備對於前線真正有助益，是一種雙贏策略。不過，摩洛茲並未透露實際參與該服務的公司名單，僅透露該服務吸引眾多廠商的興趣。

俄烏戰爭鏖戰三年餘，其中最為人矚目的，莫過於各式戰術無人機的應用，而去年中低調投入戰場的美國V-BAT無人機即是一種典例，其偵、打一體，低後勤要求，抗電戰干擾的特性，使得該系統不只獲美軍採用，今年以來，日本、希臘與荷蘭也相繼籌獲這款接受過實戰驗證的裝備，我國先前也傳出有意向美採購同型裝備，藉此提高海上情監偵、精準打擊的能量，但至今尚未獲得官方證實。

美國Shield AI公司的V-BAT無人機，即是因為投入過俄烏戰場而買氣大增，至今除獲美軍採用，日、希臘、荷蘭也跟進籌獲，我國海軍也傳出鎖定這款機型，但仍待軍方確認。（美國Shield AI公司官網）

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