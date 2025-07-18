遲到60年的榮耀 烏坵海戰負傷作戰 老榮民郭燕穎獲頒「保臺紀念章」

海軍司令部政戰主任劉慶斌中將（左三），頒發「中華民國保衛臺灣紀念章」給60年前在烏坵海戰負傷作戰的榮民郭燕穎（中坐者）。 （圖：退輔會提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕政府自民國105年起，頒發「中華民國保衛臺灣紀念章」給曾經參與保衛臺灣作戰的官兵，但仍然有許多參戰官兵被遺漏，目前居住在台南的老榮民郭燕穎，在民國54年參與烏坵海戰時，服役的艦艇遭共軍魚雷艇襲擊受損，郭燕穎本人身負重傷仍持續作戰，但不知是何原因，他既沒有列入當時的國軍英雄榜，105年頒發「中華民國保衛臺灣紀念章」時，也不在名單之列，令許多人意難平。

退輔會台南榮服處日前在訪視目前80餘歲的老榮民郭燕穎時，得知這段遺憾，主動協助向軍方申請核發並獲核准，還由海軍司令部政主任劉慶斌中將，親自到郭家頒發「中華民國保衛臺灣紀念章」，這個遲到60年的保台榮耀，終於獲得社會大眾的見證和分享榮耀時刻。

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退輔會最新一期的「榮光雙週刊」，紀錄了郭燕穎當年負傷作戰及榮服處主動協助申請的過程。

退輔會指出，榮民郭燕穎在民國54年服役於海軍臨淮艦時，遭遇烏坵海戰，該艦被共軍魚雷艇襲擊受損，他身負重傷仍奮勇作戰，但因故並沒有列入國軍英雄榜，留下遺憾。事隔半世紀，臺南市榮服處協助他備齊文件，向後備指揮部申請，日前獲海軍司令部頒發「中華民國保衛臺灣紀念章」。

八十多歲的郭燕穎，父親是軍醫，民國38年他六歲時，一家人隨父親來臺，在父親鼓舞和家人支持下，他於十七歲時考進海軍士兵學校，加入海軍，民國50年起服役於臨淮艦（原永昌艦），擔任油機下士。民國54年11月13日執行任務時，遭中共魚雷艇襲擊，發生海戰；此役，臨淮艦陣亡官兵16人、失蹤75人。

臺南市榮服處社區志願服務組長陳建仁在關懷訪視時，得知郭燕穎這段事蹟及遺憾，經處長王國能指示協助郭伯伯備齊文件，向後備指揮部申請「中華民國保衛臺灣紀念章」，並且獲准。

今年6月26日，由海軍司令部政戰主任劉慶斌中將前往郭伯伯家中頒發「中華民國保衛臺灣紀念章」，臺南市榮服處總幹事楊有興、組長李全順、社區志願服務組長陳建仁和志工等也到郭家，見證和分享榮耀時刻。

郭燕穎感動表示，於烏坵海戰奮戰共軍是他人生中的大事，對於臺南市榮服處協助，由海軍司令部授予他這枚紀念章，他十分感謝和感動。

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