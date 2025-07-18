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漢光41》史上最長演習尾聲 206旅「全旅動員」召員恢復戰力

2025/07/18 12:25

各作戰區後備部隊經過臨戰訓練後，已恢復戰力投入作戰。（國防部提供）各作戰區後備部隊經過臨戰訓練後，已恢復戰力投入作戰。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍漢光41號演習極限練兵進入最後一天，「全旅動員」的陸軍步兵206旅教育召集訓練人員，歷經多日臨戰訓練恢復戰力，已即時投入防衛作戰，有效驗證全旅動員能力及後備戰力恢復時長，具體呈現國軍實踐「全民防衛」理念，展現軍民一體的防衛決心。

軍方說明，除第三作戰區步兵206旅外，第四、五作戰區亦同時辦理教育召集，召員們於7月5日先依教育召集令於指定地點完成報到後，展開為期14天的教育召集訓練，結合漢光41號演習實兵演練，全體召員經過專業專長訓練、編制武器射擊及作戰計劃演練等臨戰訓練後，已恢復應有戰力，具體展現教召訓練成效，即時投入戰鬥，協力達成整體防衛作戰目標。

軍方指出，回顧教召初期，召訓單位針對各式編制武器實施鑑定，進一步了解召員操作裝備熟稔程度；此外，作戰區編組法治官實施法治教育，並透過引述法條內文、案例研析及互動討論等方式，強化召員法紀觀念，持續臨戰訓練與戰場經營，力求最短時間恢復戰力。

各作戰區後備部隊經過臨戰訓練後，已恢復戰力投入作戰。（國防部提供）各作戰區後備部隊經過臨戰訓練後，已恢復戰力投入作戰。（國防部提供）

各作戰區後備部隊經過臨戰訓練後，已恢復戰力投入作戰。（國防部提供）各作戰區後備部隊經過臨戰訓練後，已恢復戰力投入作戰。（國防部提供）

國軍在縱深防禦階段，模擬敵軍於灘岸登陸後，持續突入我方城鎮地區，後備部隊運用阻絕、靈活兵力部署與火力分配，發揚臨戰訓練的效能，達到遲滯、消耗敵軍行動目的。

其後持久作戰階段，採實兵、實裝方式實施，後備部隊立即於主戰部隊的機動路線，以建制武器火力，阻滯敵軍攻勢、阻殲當面之敵；同時掩護友軍部隊機動安全，發揮拘打配合效能，確保作戰任務順遂。

軍方強調，透由此次漢光演習實兵演練，首度實施全旅擴編動員訓練，除了有效驗證現行動員機制外，亦奠定後續全面提升後備戰力基礎。

各作戰區後備部隊經過臨戰訓練後，已恢復戰力投入作戰。（國防部提供）各作戰區後備部隊經過臨戰訓練後，已恢復戰力投入作戰。（國防部提供）

各作戰區後備部隊經過臨戰訓練後，已恢復戰力投入作戰。（國防部提供）各作戰區後備部隊經過臨戰訓練後，已恢復戰力投入作戰。（國防部提供）

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