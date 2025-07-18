城鎮韌性演習「貓站長」早早避難 民眾有五十肩無法抱頭

五十肩難以抱頭，大姊一臉痛苦，而後方阿嬤也因腿腳不便無法蹲、伏。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕城鎮韌性演習今早10時在台東舉行，迄今未傳出違規事項，在各公共場域的民眾也大多隨著警方指示做好避難動作，只是台東車站的「貓站長」早一天就避難不見蹤影，許多民眾因健康因素也無法完全遵從避難動作，甚至有大姊痛苦的舉高手臂抱頭，她說:「就是五十肩，抱不了」。

城鎮韌性演習在台東並非全台首場，但誇張的是，部分民眾卻表示「今天才知道有演習」，有台北前往蘭嶼的女遊客是不知今天輪到台東演習，才剛走進台東車站地下道就聞警報大響、被攔下，更多民眾甚至「不知道有演習」、「臨時從手機通知才知道」。鐵路警察站車站月台地下道入口，連帶站內大廳民眾也都帶往避難。但台東車站的活招牌「貓站長」卻早一天「自行避難」去，迄今未聞貓影。

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倒是比利時來的遊客參加了「台北場」又參與「台東場」，空襲警報結束也好奇外出錄影、查看台灣狀況，他說比利時也有類似操演，大家也需遵守。無論是車站或是台東市公所，多數民眾還是遵照指示避難，蹲或趴下、雙手抱頭，但礙於行動不便，市公所開放三樓供行動不便民眾就地避難，車站地下道內的大姊則是吃力的舉起手臂直嚷「有五十肩實在難辦到」。

公所身型較龐大的職員光是趴下就已滿頭大汗，有民眾跑進地下室就氣喘噓噓，平時的健康狀況明顯會影響緊急避難成效。民眾說，其實也不需要擔心演習時不標準，「真的中共飛彈打來時，大家的潛力都會被激發，表現肯定會更好」。

見避難動作，公所職員全體仿效。（記者劉人瑋攝）

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