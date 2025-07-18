土耳其下訂第6架「可汗」戰機 分階測試國產、目標2035年達FOC

土耳其政軍高層宣布，已向土耳其航空工業公司（TAI）訂購第6架原型機，以專門進行下一階段的關鍵性能測試，並在過程中逐步增加自製率。（土耳其航太工業官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕土耳其持續推進其國產五代戰機「可汗」（KAAN）的研製計畫，據當地媒體報導，土耳其政軍高層宣布，已向土耳其航空工業公司（TAI）訂購第6架原型機，以專門進行下一階段的關鍵性能測試；土耳其目標在每架飛機上逐步增加自製率，包含在後續批次上換裝國產的發動機，並最終預劃在2035年達到全面作戰能力（FOC）。

據軍聞網站《Defence Blog》引述土耳其當地媒體表示，土國國防工業局（SSB）宣布，已向土耳其航空工業公司訂購第6架「可汗」原型機。這架飛機將使TAI能夠同時進行一系列關鍵測試階段，包括風洞測試、環境壓力測試、航空電力驗證、高速滑行測試和跑道試車。

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報導引述土耳其國防工業局的聲明中表示，第五代「可汗」戰鬥機將在初始原型機之後，分階段向土耳其空軍交付，且每個生產批次都將逐步融入先進的國產功能。其中，最關鍵的階段就是在未來的Block 30與Block 40批次上，換裝國產的發動機，以取代目前使用的美國通用電氣F110發動機。

與進度接近的韓國的KF-21相同，每架原型機都將有其專門目標測試的項目，隨著架數的增加，其測試開發將更完備，TAI規劃，測試將在2030年初完成，並在2035年達到全面作戰能力（FOC）。 未來，「可汗」戰機將具備機身匿蹤，內置武器彈艙，搭配先進的航空電子設備，預計最大速度接近2馬赫，其作戰半徑預計將超過1000公里，使其能夠執行空中優勢和打擊任務。

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