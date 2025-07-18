金門城鎮韌性演習登場 女子硬是要ATM領錢騎機車 恐遭罰款

演習過程，金門最熱鬧的金城車站也淨空。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣城鎮韌性（防空）演習今天登場，除了一般防空疏散避難，也舉行「戰災（災害救援）」等演練；韌性演習過程，1名女子從ATM領完錢竟大喇喇在空曠馬路上騎機車返家，被媒體發現追問，她說，不知道有演習，也沒人攔她。

金門城鎮韌性演習在縣警察局簡報，並接獲陸軍金門防衛指揮部發布警報後，統裁部指導官薛淵銓少將、演習指揮官副縣長李文良、內政部常務次長吳堂安等一行人啟程前往視察演習。薛淵銓說，全台城鎮韌性演習，只有金門、馬祖兩縣是由當地防衛部發出警報，台灣本島縣市是由空軍作戰指揮部發布警報。

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韌性演習過程，一名女子騎機車在路上扮「獨行俠」，對演習聲稱「不知情」。（記者吳正庭攝）

金門城鎮韌性演習在縣警察局簡報，並接獲陸軍金門防衛指揮部發布警報後啟動。（記者吳正庭攝）

金門城鎮韌性演習想定金門猝然遭受境外敵對勢力襲擊，進行金城市區、縣府工務處、金城鎮公所、車站及候車民眾、大賀藥局及附近民眾疏散避難，並實施中華電信機房「戰災（災害救援）演練」、金城衛生所「急救站傷患現場醫療處理演練」及金門城活動中心「戰時災民收容救濟站開設演練」。

行政院長卓榮泰日前關切金門颱風可能導致通訊中斷，曾在金門服役的吳堂安也對非常關心，若金門因戰爭導致電信中斷該如何處置？中華電信均詳實應對。

中華電信戰災演練前，約距解除交通管制還有4分鐘時，1名女子騎機車從演練現場經過，被眼尖媒體發現詢問，女子表示，剛從自動提款機提完錢回家，不知道有演習，一路上也沒有人攔她。

根據規定，民眾若未配合演習，地方政府可依《民防法》第25條，裁罰3萬元以上、15萬元以下罰款。

金城衛生所「急救站傷患現場醫療處理演練」，參演人員還問「會不會包太緊」演練逼真。（記者吳正庭攝）

中華電信機房「戰災（災害救援）演練」。（記者吳正庭攝）

金門縣政府工務處員工進入地下室進行防空防護姿勢。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局保安科長林中書（右一）向內政部常務次長吳堂安（左一起）、統裁部指導官薛淵銓少將、演習指揮官副縣長李文良等人，說明演習狀況。（記者吳正庭攝）

統裁部指導官薛淵銓（左）頒加菜金肯定參演人員辛勞，由縣府民政處長許慧婷（右）代表接受。（記者吳正庭攝）

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