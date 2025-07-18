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漢光41》炸河道、封橋封隧道阻絕共軍 指揮官要能下決心

2025/07/18 16:41

國軍以油桶模擬淡水河道水雷阻絕。（資料照，記者塗建榮攝）國軍以油桶模擬淡水河道水雷阻絕。（資料照，記者塗建榮攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕今年漢光演習重點集中在地面縱深防禦，軍方上演淡水河道爆破、城市街道、萬板大橋及象山隧道等各種封鎖阻絕手段，減緩敵軍推進速度，進行逐次抵抗，邊撤邊打，逐步削弱敵軍力量。

首先在反登陸階段，海軍派出快速布雷艇實施布雷，可限制敵軍海上進攻路線，增加敵軍掃雷作業困難。同時，因應防衛戰略改變，原本於灘岸設置的完整壕溝網，轉以設置簡易工事阻絕為主，可在敵軍日益強大的遠程打擊火力背景下，減少國軍在灘岸損失的數量。

與以往灘岸堅固壕溝工事不同，現以消波塊、鋼刺蝟及消波塊、反戰車壕、艾斯科（HESCO）防禦工事等簡易阻材阻絕。（資料照，記者廖耀東攝）與以往灘岸堅固壕溝工事不同，現以消波塊、鋼刺蝟及消波塊、反戰車壕、艾斯科（HESCO）防禦工事等簡易阻材阻絕。（資料照，記者廖耀東攝）

至於河道爆破阻絕，則是特別針對淡水河水文環境所做的對策，由於淡水河河道寬廣且深，水流穩定，有利船隻通航，因此敵軍登陸艦艇容易逆流而上，快速抵達首都中心實施斬首作戰。軍方為此曾多此演練淡水河域阻絕手段，除本次以河道爆破模擬於淡水河設置水雷外，亦曾有設置河道攔截索、炸毀關渡大橋，投沉障礙物至河底使敵船擱淺等多種作為。並於兩岸布置阻絕兵力，建立交叉火網打擊登陸敵軍。

而當敵軍登陸以後，我軍會邊退邊打，進行逐次抵抗，並且於街道、橋梁設置阻絕設施，並於封鎖隧道、橋梁，製造安全後方區域，限制敵進攻路線。國軍運用大鋼牙、鐵絲網等，甚至調動公車、艾斯科防禦工事進行遲滯阻擊，還加上戰防雷等，意圖在本島城鎮戰環境中最大化殺傷敵軍力量，於作戰後期尋求反攻時機。

國軍於街道設置阻絕設施、戰防雷，最大化殺傷敵軍。（資料照，記者劉宇捷攝）國軍於街道設置阻絕設施、戰防雷，最大化殺傷敵軍。（資料照，記者劉宇捷攝）

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