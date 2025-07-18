澎湖城鎮韌性演習 民眾配合度高 完整驗證應變作為

澎湖三號港購物中心，防空警報響起遊客進入地下室避難。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕漢光演習最後一天，澎湖縣政府今（18）日舉行「城鎮韌性（防空）演習」，隨著警報聲響起，全縣同步啟動防空疏散避難。在警察與民防人員的引導下，民眾迅速就近疏散避難、車輛靠邊停放，人車淨空，全程秩序井然，展現良好防空韌性。

此次首度導入視訊連線方式，由澎湖縣政府警察局同步連線檢視馬公市中正路、白沙鄉跨海大橋及望安鄉潭門港等地「車停、人疏散」實況。縣長陳光復與警政署警政委員吳敬田、行政院動員會報上校譚維宗、視察吳宗孟及統裁部中校林季澄等一行人，前往縣府地下禮堂、公車總站與三號港，實地查看政府機關、公共運輸與生活消費據點的防空避難執行情況。

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警報解除後，進行後續災害應變演練，由台電澎湖區營業處馬公變電所模擬搶修與傷患救護，消防局出動最新科技-消防機器人救災，透過遙控操作進行射水滅火工作；馬公市第一衛生所設立急救站執行傷患醫療處理；馬公國小則設立災民收容與轉移的救濟站，全程模擬逼真、環節緊密，充分驗證地方災害應變協同作為。

陳光復表示，「自己的社區自己守顧」，澎湖有將近600位防災士，是自主防災工作的第一線守護者，扮演著極其關鍵的角色。平時各社區應與軍方、警察、消防及後備人力密切聯繫，建立穩固的相互支援網絡。一旦發生緊急事變時，就能在第一時間迅速啟動應變機制，發揮最大效益，守護家園安全。

澎湖縣政府消防局最新救災利器，自動噴水機器人也加入演習。（記者劉禹慶攝）

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