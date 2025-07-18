烏克蘭戰場開放全球公測新武器 優先武器清單曝光

在烏克蘭東部前線作戰的烏國士兵。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭讓無人機的作戰角色受到重視，現在，烏國政府向全球軍火製造商招手，歡迎到烏國戰場前線測試最新開發的武器。

《路透》17日報導，烏克蘭政府支持的國防創投平台Brave1宣布，推出這項「在烏克蘭測試」（Test in Ukraine）計畫，開放戰場前線成為新武器實戰試驗場。廠商只需將其產品送到烏克蘭，線上教學如何操作後，就由在烏國長達1000多公里戰線上的烏國士兵實際應用，並將回傳測試報告。

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在德國威斯巴登出席一場國防會議的Brave1投資人關係部門負責人莫羅斯（Artem Moroz），向路透表示，「這種作法讓我們了解有哪些技術可用，也讓企業了解，哪些系統真正能在前線發揮作用」。

莫羅斯說，業界對這套計畫已有強烈興趣，但是不願透露已有哪幾家公司加入，也拒絕進一步說明實戰測試方式，以及相關成本。

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續至今已超過3年，近期正在前線加強攻勢，並擴大對烏國各地城市的空襲力道。烏克蘭正憑藉與一部分因外資投入而起的國防產業，抵禦俄國相對更強大的軍力。

烏國政府於2023年成立Brave1，提供烏國國防生產公司投資機會，以及烏軍各單位下單採購平台，莫羅斯說，該公司已經列出一份烏方優先想測試的軍事科技清單，「前幾項中的一項，就是防空系統、無人機攔截器、人工智慧（AI）導引系統，以及所有可反制滑翔彈的方案」，此外，水上無人系統、地形地貌特徵電子系統，也在優先名單中。

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