讓解放軍陷地獄景象！價格實惠又精準 美軍火商推「狼群」新型飛彈

美國L3哈里斯公司的新型「紅狼」長程飛彈。（圖擷取自《華盛頓時報》網站）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國積極充實軍武庫存、並尋找武器遏阻中國在太平洋的野心之際，美國國防承包商「L3哈里斯」（L3 Harris）公司17日推出兩款新型飛彈「紅狼」及「綠狼」，射程可達320公里，並可打擊船艦等移動目標，且基礎版本的價格僅30萬美元（約882萬台幣），希望提供美軍更經濟實惠的長程打擊選項。

《路透》指出，烏克蘭和以色列等戰事日益凸顯「價格平價、可大量生產」武器的需求，而L3公司的「紅狼」（Red Wolf）和「綠狼」（Green Wolf）正是在這個背景下推出，「紅狼」是一款專注於長程精準打擊的傳統飛彈，「綠狼」則專注於電子戰，具備電子攻擊、情報蒐集、辨識定位等能力，目前已成功進行40多次試飛，證明這兩個系統的可靠性和有效性。

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這兩款飛彈正進行低速率初階生產，未來一旦產能全開，L3新型飛彈的最基礎版本，每枚要價將在30萬美元左右，五角大廈等客戶計畫每年採購約1000枚。

《華盛頓時報》指出，L3公司的「狼群」飛彈旨在現代戰場上製造「難以置信的混亂」，使美國的敵人不堪重負、難以匹敵，無法有效發動反擊，正是美國印太司令部司令帕帕羅口中的「地獄景象」（hellscape）概念，例如，天空中充斥小型無人機、武器和其他飛行器等，場面過於擁擠、混亂，因此敵人寸步難行。

帕帕羅認為，這樣的環境將使中國人民解放軍等敵人，在足夠長的時間內無法靠近，美國就有餘裕調派更多空中和海上力量前往支援。

這些快速發展的21世紀作戰概念，尤其是在太平洋戰區與中國的對抗中，正主導五角大廈內部及華府國安領域的討論。美國國防工業的注意力、時間和投資也逐步從大型昂貴的系統和武器，轉向研發小型、相對廉價、容易消耗、但可大量生產和部署的武器。數十年來一直身為美國軍工業中流砥柱的L3公司深信，「狼群」飛彈系統能在新環境下發揮關鍵作用。

該報旗下國家安全多媒體中心「威脅情勢」（Threat Status）獨家採訪L3公司指出，「紅狼」和「綠狼」外型小到可放在桌上，能從空中、海上或陸地等不同平台發射。L3公司空中作戰系統主任路易斯（Jen Lewis）表示，這兩款飛彈實際上是同時發射，同時展現動能和非動能武器的特點，還能發揮誘餌、目標追蹤及通訊中繼等功用，且配備支援自主飛行器成群行動的軟體。

美國海軍退役少將、L3公司海軍及陸戰隊部門副主任克朗德（Matthew Klunder）表示，「狼群」飛彈將對美國的敵人造成極大的不對稱和破壞性，光是設法防禦這些武器就異常困難。他舉例，作戰人員可將8枚、10枚或12枚「紅狼」或「綠狼」飛彈裝載在直升機、固定翼飛機或大型無人機等多個平台上，並在很遠的距離外發射，有效包圍戰區，盡可能保護大多數人員不受傷害。

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