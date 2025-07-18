漢光41》 國軍宣傳不一樣！多元社群、英文字幕 強調國際戰略溝通

國防部「漢光41號」實兵演習，機步269旅在八里街區進行「縱深防禦」演練，模擬解放軍登陸作戰，圖為CM34雲豹甲車（左）與拖式2B飛彈發射車（右）。（記者陳逸寬攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕史上最長的漢光演習歷經10天9夜的極限練兵操演，今（18日）順利圓滿結束，軍媒「軍聞社」關於漢光演習的影片，除在IG、X平台、臉書及YouTube等多元社群平台宣傳外，影片也特別插入英文字幕，凸顯出軍方注重國際溝通及宣傳的用心，充分展現台灣自我防衛決心。

漢光演習今天圓滿落幕，記者觀察發現，無論是國防部或軍媒「軍聞社」本次演習的影片，除強調IG、X平台、臉書及YouTube等多元社群平台外，軍方也特別要求每支影片須上英文字幕和英文版推文，凸顯出向理念相近友盟國家的國際戰略溝通，也促使世界各國更加瞭解台灣處境，並展現堅定的自我防衛決心。

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