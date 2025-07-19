漢光41號演習落幕 民間自發成立「國軍福利折扣聯盟」

民間自發成立國軍折扣福利聯盟，感恩國軍保家衛國付出。（Well提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全台歷經10天9夜漢光41號演習的震撼體驗，國軍及後備軍人都投入參演，辛苦成果全民共睹，民間團體自發性在臉書平台成立「國軍福利折扣聯盟」，號召店家支持軍人與軍眷優惠。澎南衣學院也率先響應，18日起至20日著軍服、洗軍服洗衣免費，感謝國軍保家衛國。

近日台灣本島各地軍演頻繁，國軍弟兄姊妹頂著烈日、冒著風雨堅守崗位，守護台灣安全。這份堅毅與奉獻精神，讓無數民眾深感動容。也因此，一場由民間自發發起的「國軍福利折扣聯盟」行動，正在臉書上快速擴散，號召全台店家一同加入，提供軍人及軍眷優惠，共同支持國軍。

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此聯盟由曾兩度獲頒「敬軍楷模」的發起人Well領頭，結合網友力量，共同為國軍建立一個專屬的優惠資訊平台。透過臉書社團「國軍福利折扣聯盟」，任何店家皆可依照範例提供基本資料與優惠內容，加入聯盟行列。

與傳統軍人優惠不同，活動特別強調軍眷憑證件也可享有同等優惠，擴大受惠對象至軍人家庭，潛在涵蓋人數超過百萬人，對商家而言，也是一項有溫度、具實質效益的行銷契機。「這不只是優惠，更是全民對國軍的敬意表現。」

目前臉書社團已開放申請，誠摯邀請各行各業踴躍加入。只要有心支持國軍，就是我們最堅實的國防力量。感念國軍付出，全民力挺國防的具體行動。

漢光41號演習全台串聯，也感動國民的心。（記者劉禹慶攝）

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