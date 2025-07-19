貝宜以無人機首射APKWS導引火箭成功命中 無須再到目標上投彈

貝宜正為無人機開發新型工具，可發射70公厘雷射導引火箭，且只要改裝一般貨運無人機即可（圖取自貝宜公司）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國貝宜航太系統公司（BAE Systems）16日表示，正為無人機開發新型工具，可發射70公厘雷射導引火箭，且只要改裝一般貨運無人機即可，讓無人機運用潛力大增，以後也無須飛至目標上空投彈，減低電磁干擾危害。

貝宜系統公司17日宣布，日前首度運用無人機，射擊裝有「先進精準擊殺武器系統」（APKWS）套件的雷射導引火箭，並命中空中與地面目標，成功驗證新興載臺掛載能力。

請繼續往下閱讀...

貝宜公司在美陸軍的靶場，使用改良Malloy T-150貨運無人機，安裝火箭發射管及相關系統，分別對陸上車輛及空中小型無人機等目標，進行實彈射擊並成功命中，事後更於一個小時內移除，展現APKWS優異性能，也藉測試拓展中型無人機應用範圍。

APKWS套件是貝宜為提高傳統70公厘無導引火箭精準度所研發，僅須加裝在原有火箭彈，即可透過雷射導引，提供低成本的精確打擊能力，經多年測試與應用，性能已獲信賴；目前更展現其反無人機潛力。

至於T-150無人機，原先為短程物資運輸所設計，具備最高約96公里時速，可攜帶68公斤酬載，無酬載的航程達37公里，已被英國皇家海軍用於測試艦艇間的補給作業，足見其飛行與運輸效能可靠性，因此獲貝宜選為雷射導引火箭掛載平臺。

貝宜表示，本次測試展現無人機的全新應用方式，透過結合無人機高機動性，以及導引火箭精準、低成本打擊效能，有望投入傳統打擊與反無人機任務，大幅改變現有戰場環境；未來將強化載臺自主能力，加入觀瞄系統，提升任務效能。

被改裝的T-150無人機，原先為短程物資運輸所設計。（圖取自貝宜公司）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法