【影】原來操演全貌長這樣 國防部發布漢光41號演習總回顧短片

〔記者劉宇捷／台北報導〕為期10天9夜的漢光41號演習昨（18）日圓滿落幕，今年依例採不劇透操演，儘管街頭更常看到國軍身影，但外界對操演的內容仍有如霧裡看花；不過，國防部軍媒昨日晚間發布一部紀實短片，讓我們可以一窺漢光的作戰進程，以及陸、海、空三軍官兵不分日夜的操演身影。

這部由國防部《軍聞社》製作、長約1分多鐘的短片，剪輯方式從最初的備戰準備畫面，接著依作戰進程想定，實施移防、封鎖、作戰、縱深防禦，再到戰傷救護、民防與韌性演習，先後勾勒出國軍在此次漢光演習的「劇本」方向。當然，全台國軍的操演不只畫面這些，在台灣的各個角落還有更多未被拍攝到的身影，推行著整個作戰計畫。

國防部軍媒昨日晚間發布一部紀實短片，讓我們可以一窺漢光的作戰進程，以及陸、海、空三軍官兵不分日夜的操演身影。圖為今年漢光縱深作戰畫面。（軍聞社提供）

軍媒附註說明，這場演習沒有彩排，每一次全力以赴都是實戰檢驗，漢光暫時落幕，但國軍的操演從未停歇，每一滴汗水，都為了讓你我安心生活。

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國防部長顧立雄昨日也在閉幕會議中表示，本次演習強化了灰色地帶應處及縱深地區兵、火力部署等演練，部隊頻繁穿梭於城鎮街道，貼近實戰化的訓練場景，亦增加操演全程行動意外事故肇生風險，是各級幹部審視風險管控作為的重要時機。顧立雄強調，真正具備嚇阻效果的，並不只是新式武器裝備本身，更是國軍展現出的改革、團結與制敵克敵的決心。

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