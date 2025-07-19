有夠扯！「颱風」戰機航展勁飆遇鳥擊 玻璃直接撞破一個大洞

日前在西班牙舉行的Aire 25航空展中，一架正在執行飛行表演的西班牙「颱風」戰機，發生嚴重鳥擊事故，只見座艙玻璃直接被海鷗撞破一個大洞（如右圖）。（圖片取自air_spotter7200的IG帳號/本報合成）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕戰鬥機遭遇鳥擊事件偶有所聞，但是把戰機座艙玻璃撞破一個大洞，而且瞬間還被記錄下來，實在是非常罕見！航空攝影師薩爾格羅（Salguero）日前在西班牙舉行的Aire 25航空展中，意外拍下了這組照片，只見一隻海鷗猛烈撞上了正在進行高速飛行表演的西班牙「颱風」戰鬥機，隨後座艙前方則出現了一個驚人的破洞，可見撞擊力道之大。

航空攝影師Salguero近日在其社群媒體發布一組照片，顯示了整個鳥擊的過程，以及所造成的損害。從照片中可見，一架西班牙「颱風」戰機正在進行高速機動，一隻海鷗在其附近飛行，隨後這隻海鷗就撞上了戰機的座艙強化玻璃，只見海鷗連同座艙玻璃被撞個粉碎四散，血肉模糊、僅剩部分殘肢能辨識；換個角度來看，可發現座艙右前方的玻璃直接撞破了一個超級大洞，相當誇張。

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航空攝影師Salguero意外拍攝到了整個鳥擊過程，可見撞擊前一隻海鷗飛近「颱風」戰機。（圖片取自air_spotter7200的IG帳號）

事後，他在接受媒體訪問時表示，當下他並不知道飛機發生什麼事，戰機還沒飛完表演科目就走了，聽無線電消息才知道是遭遇了鳥擊。事後他回放照片才發現，快門記錄了這一系列的瞬間，這讓他感到非常驚訝。

發生鳥擊事故後，這架「颱風」戰鬥機隨即飛離會場，並降落在附近的聖哈維爾空軍基地；據該報導，西班牙空軍維修部隊的專家小組已前往基地評估飛機受損情況。而從另一個地面畫面中可見，數層厚的座艙玻璃依序破裂，幾乎整個右擋風玻璃全毀，很難想像瞬間撞擊與強風灌入座艙，飛行員當下有多吃驚。

西班牙空軍維修部隊的專家小組對戰機進行損害評估，可見數層厚的座艙玻璃依序破裂，幾乎整個右擋風玻璃全毀。（圖片取自@TheDeadDistrict的X帳號）

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