美軍研發「列奧尼達」微波武器 整群擊落自殺無人機

由Epirus公司研發的「列奧尼達」新型微波武器，以發射微波能量來破壞無人機，使其無法操控，直接墜毀於地面。（擷取自Eprius網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕由於無人機威脅越來越大，能夠破壞、燒毀無人機與飛彈等電子設備的高功率微波裝置，經過多年發展，正逐漸成為防禦戰略的重點。

軍聞網站「The Warzone」報導，高功率微波（HPM）系統製造商Epirus於17日宣布，已從美國陸軍快速能力和關鍵技術辦公室 （RCCTO） 獲得一份價值約4350萬美元（約新台幣12.7億）的標案，將交付兩套先進第二代「列奧尼達」Leonidas HPM防空系統以及用於測試活動的相關設備和備件，並提供額外測試、組件和支持服務。Epirus執行長透露，系統將於9月底前完工。

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報導指出，美國陸軍已正式將「列奧尼達」高功率微波系統稱為「綜合火力防護能力-高功率微波」（IFPC-HPM）系統。IFPC-HPM將用於關鍵的低空防空（LAAD）任務，以保衛設施、平台和編隊。其主要目標是擊敗無人機，包括無人機群。它也可能用於對抗更傳統的飛機、低空飛行的巡航飛彈以及地面或水上的機器人威脅。

Epirus公司表示，IFPC-HPM為一種高效且經濟的電磁干擾系統，具有「一對多」能力，可同時干擾多架無人機的電子設備。該系統透過跨多個頻段發射長脈衝微波能量來實現這一點，從而使飛入其所產生電磁場的無人機，因電氣系統過載而故障墜毀。

IFPC-HPM第二代系統最大有效射程預計是第一代的兩倍多，功率也增加30%，並納入高能量電池，以延長操作時間並減少外部電力需求。超長脈衝寬度可最大化輸出能量，先進的波形和極化技術可提高對更多種類目標的致命性，以及提升士兵的操作性。

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