陸射劍二飛彈漢光展現戰力 下階段朝「多彈種火力平台」為目標

陸軍在今年5月實施年度精準飛彈射擊的「神弓」操演，由陸射劍二防空系統打頭陣，射擊以接戰低空威脅目標。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光41號習已經結束，各項新式武器裝備都在此次演習中進行驗證，國造陸射劍二飛彈系統在北中南作戰區均有部署擔任戰備。軍方人士今天指出，陸射劍二飛彈系統的量產計畫在115年度結束後，未來仍有戰力提升的空間，預計將朝成為「多彈種丶火力平台」為目標。

陸射劍二飛彈系統在軍方內部的量產任務名稱為「野戰防空系統」，一套完整的「野戰防空武器系統」，車組是由相列雷達車丶接戰管制車丶飛彈發射車丶運彈車所組成。飛彈發射車搭載4枚陸射型劍二飛彈，有效射程15公里，最大射程可達30至45公里，為陸軍軍團級的防空戰力主力。預算是列在海空戰力發展特別預算之內，總金額為88億元，從111年度開始執行到115年度結束。

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軍方人士今天指出，單輛陸射劍二飛彈車的載彈量僅有4枚，採兩組雙聯裝彈箱的配置，戰力的確略顯單薄，雖然軍方是將「野戰防空武器系統」丶車載式復仇者飛彈系統與雙聯裝刺針飛彈丶人攜式刺針飛彈，均統納為野戰防空的一環，可以相互搭配使用，但目前各國發展的趨勢都是以「多彈種丶火力平台」為目標，讓單一的火力載具能夠攜帶不同射程的飛彈，因應不同的威脅來源，而載彈量也要能更多，相形之下，陸射劍二飛彈車的戰力確實有所不足，還有相當大的發展空間。

此外，軍方人士指出，為了讓台灣在空防的投資與作戰能力達到最佳化，陸射劍二飛彈系統的精進研改空間不僅於此，他認為應可參考NASAMS「國家先進防空系統」特性，讓空軍IDF戰機現正使用的天劍二型中程空對空飛彈丶天劍一型短程空對空飛彈，一旦遭遇機場遭攻擊而短時無法讓戰機升空應戰時，應有空間將同樣是國造的劍二丶劍一飛彈，裝配在陸射劍二飛彈系統上使用，以發揮戰場作戰的靈活性。

「漢光41號」實兵演習期間，模擬敵方來襲，陸射劍二防空飛彈系統完成放列，可採遠端遙控器操控發射。（資料照，記者李容萍攝）

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