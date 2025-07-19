動力、火控、空間配置大進化！ 首輛「公羊C2」戰車交付義大利陸軍

義大利國防部宣布，第一輛升級版的「公羊C2」戰車今日正式交付義大利陸軍，後續將開始升級現有的90輛戰車，這些車輛在動力、火控、空間配置都獲得了大規模改進。（圖片取自Oto Melara公司官網）

〔記者劉宇捷／綜合報道〕義大利「公羊」（Ariete）主力戰車自1995年服役至今，已30個年頭，初代的「公羊C1」型號已過時，因此該國近年研改推出升級版的「公羊C2」；據官方消息，第一輛升級版的「公羊C2」戰車今日正式交付義大利陸軍，後續將開始升級現有的90輛戰車，這些車輛在動力、火控、空間配置都獲得了大規模改進。

義大利國防部今日在社群媒體發文宣布，陸軍在羅馬切奇尼奧拉（Cerignola）軍事基地舉行儀式上，接收了第一輛升級版的「公羊」主力戰車，它被稱為「公羊C2」。這批現代化工作包括一項為期10年的後勤支援計劃，以延長義大利裝甲部隊的壽命並應對不斷變化的戰場威脅，後續約有90輛戰車將進行現代化升級。

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“La cerimonia odierna rappresenta una tappa cruciale di un'evoluzione continua e significativa: la consegna del carro armato Ariete C2, simbolo di innovazione e collaborazione tra #Esercito e industria #Difesa. Non è solo un traguardo tecnico, ma rappresenta la conferma di un… pic.twitter.com/9LmZwpRsTV — Esercito Italiano （@Esercito） July 18, 2025

軍聞網站《Defence Blog》說明，「公羊C2」的升級主要增強了機動性、殺傷力以及數位化指揮控制系統等，包括配備電子控制共軌燃油噴射系統以及升級版的增壓器引擎，動力提升了20%，達到1500匹馬力，變速箱與最終傳動系統也一併翻新，以承受新增的動力。而初代「公羊」被詬病的煞車系統供應鏈問題，在升級中也一併獲得了解決，連戰車履帶也換裝更減振的版本。

升級的「公羊C2」戰車，其動力提升了20%，達到1500匹馬力，戰車履帶也換裝更減振的版本。（圖片取自Oto Melara公司官網）

在火力方面，「公羊C2」整合了全數位化的火控系統，搭配穩定的光電裝置及先進的電視與紅外線攝影機，顯著提升瞄準與射擊能力；砲塔的液壓系統也被改為電力驅動，以增強可靠性與精準度。防護方面，為了提升乘員生存率，戰車也安裝了先進的滅火與防爆系統，重新設計乘員座艙，加入人體工學佈局及多功能顯示螢幕，而數位駕駛面板則整合了導航與指揮介面。

另外在通訊方面，「公羊C2」換裝了全新的C2D N EVO指揮控制套件，以及支援衛星連線的無線電，強化現代化的通信與戰場態勢感知能力。

「公羊C2」整合了全數位化的火控系統，搭配穩定的光電裝置及先進的電視與紅外線攝影機；砲塔的液壓系統也被改為電力驅動，以增強可靠性與精準度。（圖片取自Oto Melara公司官網）

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