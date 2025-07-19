歐洲重整軍備 比利時將承擔部分AIM-120空對空飛彈製造任務

圖為NASAMS防空系統。（取自北約盟軍空中司令部官方臉書）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕與美國合作共同生產武器裝備，不僅可降低裝備成本，也能加入美國軍工供應鏈，除了F-35是全球化分散製造的代表，AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）也由於歐洲恢復空防體系，也要在歐洲建立生產供應鏈，比利時將於今年啟動AMRAAM飛彈的部分國產化。

軍聞網站「Army Recognition」報導，該協議是與採購挪威NASAMS防空系統等相關廣泛採購的一部分。比利時FN Herstal公司將負責部分零件生產和最終整合工作，但其生產不會立即開始，FN Herstal也需要時間建立設施並培訓人員。同時，比利時可能會依賴從波蘭借來的飛彈庫存來支援作戰部署。

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報導指出，該飛彈生產協議與比利時確認購買10套NASAMS防空系統有關，其中9套供比利時使用，1套供盧森堡使用，這是與荷蘭合作進行的聯合採購的一部分。NASAMS的採購總成本估計為25億歐元（約新台幣855.5億元），但不包括飛彈本身的成本，根據型號不同，每套飛彈成本可能超過100萬歐元。每個NASAMS飛彈連包括雷達、火控裝置和發射器，每個發射器通常攜帶六枚飛彈。

比利時國防部長曾表示，比利時目前在地面防空領域將從零開始，NASAMS系統已被選為建立這項能力的基礎，因為比利時是歐洲防空領域的「黑洞」。

自2022年起AMRAAM的全球需求不斷增長，尤其是在庫存轉移給烏克蘭之後，AMRAAM的生產能力大幅提升，其在2024年的生產速度達到每年約1200枚飛彈，並計劃在2025年再成長一倍。

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