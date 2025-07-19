國防祕辛》松山機場漢光操演受矚目 80年前曾動用投降日軍修復機場

國軍漢光41號演習在歷經10天9夜的操演後結束，軍方執行松山機場的夜間反空降丶反機降演練，場面相當震撼。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光41號演習在歷經10天9夜的操演後結束，軍方執行松山機場的夜間反空降丶反機降演練，場面相當震撼。事實上，松山機場早期是日本統治台灣時代的飛行場，二戰時遭到攻擊嚴重破壞，戰後重建需要大量人力，根據近期公佈的國家檔案記載，政府當時除徵調技術熟練度與現場經驗的軍民人員外，還特別安排解除武裝後的日軍，於遣返日本之前，配合投入各項基礎設施整建工作。

第三作戰區（北部）在漢光41號演習期間，16日凌晨執行松山機場的反空機降作戰操演，出動了衛戍守備區內三軍部隊及航警局、松山分局等單位相互配合下，共同守護松山機場安全。作戰區模擬敵直升機編隊進行垂直突擊登陸，守備區內空軍、憲兵及陸戰隊官兵運用防空火網及火力對敵實施壓制；過程中，煙幕連運用煙幕遮障空降場，陸戰隊官兵攜帶人攜式刺針飛彈，配合基地周邊防空火力，對敵空中目標進行打擊。

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這場松山機場的反空機降作戰操演，場面相當震撼，松山機場在二戰期間曾遭到空襲破壞，政府在戰後為了快速恢復松山機場的運作，可說是投入大量的人力丶物力及經費。根據近期公開的「島嶼重整：戰後松山機場的接收與轉型」國家檔案內容顯示，日本統治台灣時期建造的臺北（北）機場，即今日的松山機場，原是日本陸軍航空部隊的重要據點，戰時主要供軍機起降與調度，同時也有部分民航班機起降。日本在二戰宣佈投降，政府依據計畫將其納入空軍管理體系，展開修復與整編作業，成為空防網絡的重要據點。

松山機場早期的照片，拍攝時間是1961年松山機場興築新航廈，符合國際機場標準。（資料來源：國發會檔案管理局）

根據國家檔案內容顯示，空運設施的修復是臺灣省警備總司令部整建要務之一。松山機場在太平洋戰爭末期，在美軍空襲中受損嚴重，戰後亟需重建，整體修復費用臺幣9,000萬元，其他各項運輸費用4億元，一併由中央支應。

至於重建所需的大量人力從何而來？國家檔案內容指出，部分徵調民間人員外，尚須考量技術熟練度與現場經驗，特別是在海運、空運、電力、通訊等高度專業的項目上，需要技術嫻熟的工匠與操作人員。行政長官公署與警備總司令部共同擬定〈臺灣地區解除武裝日軍工作分配原則大綱〉，安排解除武裝後的日軍，於遣返日本之前，配合投入各項基礎設施整建工作。松山機場重建工程，為主要的整建項目之一。

這些日軍勞動被視為對中國戰區戰爭損害的補償，並未提供額外薪資或報酬。不過，國家檔案指出，即便如此，警備總司令部仍設立獎勵制度，若各項整建作業提前完成，依規定給予作業單位獎勵，以鼓勵提高整體效率。這些措施，對戰後臺灣社會秩序的恢復，發揮作用。

二戰結束後，政府接收台灣各地的機場與飛行場。圖為臺北（北）機場，即今日的松山機場的繪測圖。（資料來源：國發會檔案管理局）

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