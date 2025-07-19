海陸退伍YTR參與漢光最大規模教召 曝心得：感到充實與快樂

今年度漢光41號實兵演習不僅演習規模、時程都是歷年最大，也發出2萬2千餘張召集動員令。其中，曾是海軍陸戰隊退伍、在Youtube擁有5.2萬訂閱的YTR「Long Fei」，也有參與本次教召，並PO出許多觀察及感想。（圖取自「Long Fei」YT頻道）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕今年度漢光41號實兵演習不僅演習規模、時程都是歷年最大，也發出2萬2千餘張召集動員令。其中，曾是海軍陸戰隊退伍、在Youtube擁有5.2萬訂閱的YTR「Long Fei」，也有參與本次教召。曾為志願役的他，認為這次教召因為只專注戰訓本務，而不用耗費精力處理各項雜物，使他對這次教召感到充實與快樂，並指出「很多人不是討厭當兵，而是厭惡自己把青春浪費在毫無意義的事務上」。

「Long Fei」表示，年輕人不是怕吃苦，再苦、再累，只要知道自己有在進步、有在學習，那一切都值得。真正讓人失望的，是看著自己日復一日消磨在無意義的工作裡，感受不到成長與價值。

請繼續往下閱讀...

曾為退役軍人，他也說出許多自己的觀察。對於教召中的 TCCC（戰術戰傷救護），他說整個救護流程這些年來不斷滾動修正，也培訓出越來越多具備戰傷救護師資的現役教官。短短一週內，TCCC及他過去所學的應用步槍LV1~3幾乎全部複訓完畢，雖然現代戰場已經充斥無人機與遠距科技，早非單靠步槍能主導一切，但與戰友一起流汗、磨練、成長，讓他有了面對任何挑戰，能並肩而戰的信心。

他更揭露，由於未配發刺刀，因此教官特別強調，在城鎮作戰中進入轉角或房間時，為避免槍枝卡牆或角落，要將步槍上肩、壓縮持槍。如此才能第一時間以槍口撞擊近身敵人，拉開距離後，再迅速切回火力優勢，完成壓制與殲敵。這才是真正「近距離戰鬥」該有的作法，而不是一味練刺槍術。

但他也說，CQB（限制空間戰鬥或是近身戰鬥）或者說城鎮攻擊任務這樣的戰鬥強度，目前的召員狀態幾乎無法承受。九成以上的召員沒有紮實的步槍兵基本功，也沒有受過戰場抗壓訓練。在近距離與敵人短兵相接的情況下，極有可能出現心志崩潰、失去判斷能力或誤射的狀況。光是基本的槍口指向與扳機紀律，就足以讓我們「死傷慘重」。能迅速進入狀況的，只有少數曾在戰鬥單位服役的學長。因此必須再次強調，針對大多數缺乏基本槍械觀念的後備召員，CQB應該只是示範與體驗，而不是訓練主項。

最後他感慨，這次教召比較特別，參訓人員幾乎都是近年退伍的義務役，其中又有很多僅是四個月。若真要讓後備制度正常運作，義務役應該回歸兩年制，不僅訓練從嚴從難，福利與待遇也必須跟著提升，讓訓練不再是浪費生命的痛苦回憶，而是能真正學到、長進、成長的歷練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法