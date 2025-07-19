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驚！這批木頭不單純... 俄軍發現烏克蘭「樹木」PTM-3反戰車地雷

2025/07/19 12:38

俄軍近日發現一根看似不起眼也稀鬆平常的原木，裡頭竟然裝有烏克蘭的PTM-3反戰車地雷，意圖讓俄軍戰車不經意壓過、爆炸。（圖片取自@front_ukrainian的Ｘ帳號）俄軍近日發現一根看似不起眼也稀鬆平常的原木，裡頭竟然裝有烏克蘭的PTM-3反戰車地雷，意圖讓俄軍戰車不經意壓過、爆炸。（圖片取自@front_ukrainian的Ｘ帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕兵不厭詐，這是戰爭！在膠著的武裝衝突中，威脅可能來自於意想不到的地方，從近日社群流傳的照片可見，俄軍發現一根看似不起眼也稀鬆平常的原木，裡頭竟然是空心的，且裝有烏克蘭的PTM-3反戰車地雷，意圖讓俄軍戰車不經意壓過、爆炸。

社群媒體近日流傳數張來自烏俄前線的照片，這批由俄羅斯部隊拍攝到的畫面恐令戰車部隊相當不安。畫面中，一名俄軍拿者一根不起眼的「木頭」向鏡頭展示，而下一張照片顯示這跟木頭「非常不純」，內部不僅空心，還裝填了烏克蘭的PTM-3反戰車地雷，這根「木頭」的側邊則看似用了一塊扁平的木頭做為封口偽裝。

這根「木頭」內部不僅空心，還裝填了烏克蘭的PTM-3反戰車地雷，側邊則看似用一塊扁平的木頭做為封口。（圖片取自@front_ukrainian的Ｘ帳號）這根「木頭」內部不僅空心，還裝填了烏克蘭的PTM-3反戰車地雷，側邊則看似用一塊扁平的木頭做為封口。（圖片取自@front_ukrainian的Ｘ帳號）

將殺傷武器偽裝成稀鬆平常的物品，往往能達到出奇不意的殺傷效果，而這個概念在烏俄戰場上早已有先例，例如俄軍的火箭砲民用貨車等；此外，日前也有報導指出，中共將東風-41（DF-41）洲際飛彈發射車披上偽裝布料，意圖裝扮成一根巨型的原木，進而達到戰力保存的目的。

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