限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
漢光41解召！ 網友分享14天教召紀實：更無懼地站在防線上
有一位剛解召的網友在社群平台分享感想，引發網友熱議。（圖擷取自 Threads ）
羅添斌／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕國軍漢光41號演習極限練兵，「全旅動員」的陸軍步兵206旅教育召集訓練人員，歷經多日臨戰訓練恢復戰力，已即時投入防衛作戰，有效驗證全旅動員能力及後備戰力恢復時長，具體呈現國軍實踐「全民防衛」理念，展現軍民一體的防衛決心。有一位剛解召的網友在社群平台分享感想，引發網友熱議。
該網友在社群平台Threads發文表示，說長不長，說短也不短，但這14天，卻是我人生中難忘的一段軍旅體驗，從烏俄戰爭中看見戰爭的現實與殘酷，我們明白——戰時，傷亡是無法迴避的，而我們唯一能做的，就是讓自己更強、更準備好，這次教召，不再是單純站哨與操課，而是實戰導向的全面訓練。
請繼續往下閱讀...
網友指出，訓練分為：戰傷救護、射擊訓練、攻防戰演練、限制空間作戰、手勢與口令戰術協調，與以往不同，這次的訓練效仿美軍制度，也邀請美軍人員親自指導，不再只是形式，而是貼近實戰的磨練。
網友直言，這14天，真的收穫滿滿，不只是體能、技巧上的進步，更重要的是——意志的淬鍊，與對國家的責任感，和平不是理所當然，而是靠準備與守護，若有一天真的需要我們挺身而出，他想，自己會更無懼地站在那條防線上。