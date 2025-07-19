漢光演習不僅封鎖萬板大橋 象山隧道內阻絕兵力更驚人

憲兵部隊於象山隧道內構築多層次防禦縱深。（圖：軍聞社）

〔記者羅添斌／台北報導〕台北為中樞重地，向來是漢光演習防衛演練的重點項目，今年漢光41號演習模擬共軍突破我方海空防線，在北部海岸丶河口建立據點之後，兵力往大台北前進，軍方因此在大台北的東南西北各方要點，都建立起封鎖阻絕丶重兵攔截線，也因此，這次不僅有萬板大橋的封鎖大戰，能直通北市信義區的象山隧道，更是軍方設立封鎖阻絕的重點。

軍方人士今天分析指出，漢光41號演習今年分為三個階段實施分別是灰色地帶襲擾丶海空聯合攔截打擊，以及國土聯合防衛與城鎮防衛作戰，第三階段說白了，就是模擬我方失去制海制空權，共軍從多點突穿我方防線並在海岸河口建立灘頭堡，意圖讓後續兵力得以往內陸前進。

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他表示，從軍方在此次漢光演習於大台北地區的各項操演項目來看，就是模擬共軍想從台北中樞地區的東南西北方向切進來，因此軍方依想定的時序及料軍行進方向，在大台北周邊設立了封鎖阻絕及重兵部署的攔截線。

憲兵指揮部實施「關渡平原要域守備」實戰化演練。（圖：軍聞社）

以北線為例，此次軍方模擬共軍快艇丶攻擊直升機從淡水河口發動突擊，意圖沿著河道進入台北市區，軍方在淡水河口丶河道段就設立多處攔截線，將以汽油桶串連的封鎖線進行實爆之外，其實河道的兩側，還部署了車載型復仇者飛彈車丶M60A3戰車，對敵軍進行攔截攻擊。

而若共軍兵力突破了淡水河段，軍方設立的另一個封鎖攔截線，則是在關渡平原。憲兵指揮部在17日晚間就實施「關渡平原要域守備」實戰化演練，依據作戰進程迅速派遣兵力，機動進駐關渡平原周邊地區。演練官兵即時完成兵力與火力部署，並結合北上增援的陸戰隊99旅協力防禦；演練中官兵操作人攜式刺針飛彈執行低空防空警戒，運用標槍飛彈與紅隼火箭彈精準壓制敵裝步威脅，充分展現多元武器系統聯合應用成效，強化中樞防衛戰備能量。

在台北行政中樞區域及松山機場方面，第三作戰區（北部）執行松山機場的夜間反空機降作戰操演，出動了衛戍守備區內三軍部隊及航警局、松山分局等單位相互配合下，共同守護松山機場安全。作戰區模擬敵直升機編隊進行垂直突擊登陸，守備區內空軍、憲兵及陸戰隊官兵運用防空火網及火力對敵實施壓制；過程中，煙幕連運用煙幕遮障空降場，陸戰隊官兵攜帶人攜式刺針飛彈，配合基地周邊防空火力，對敵空中目標進行打擊。

漢光41號演習縱深防禦及阻絕封鎖階段，憲兵指揮部封鎖萬板大橋演練。圖為雲豹甲車實際射擊空包彈。（資料照，記者劉宇捷攝）

軍方人士說，在北市的南邊，則有兩場封鎖阻絕演練，除了公開進行的萬板大橋封鎖阻絕演練之外，台北市東南側丶可連接到信義區的象山隧道，也由憲兵部隊在隧道內部進行封鎖阻絕演練。

憲兵指揮部執行的「象山隧道要域守備」實戰化演練，是動員憲兵後備部隊運用各項阻絕設施，構築多層次防禦縱深，達到遲滯、阻殲進犯之敵目的。此次演練主要驗證後備部隊整合機制，模擬敵軍進犯衛戍區時，守備部隊透過阻絕設施及兵、火力部署，阻止敵軍推進，確保中樞要域安全，強化整體作戰效能。

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