陸戰隊退伍YTR參與漢光教召 曝救人比殺人難、體能比戰技更重要

身為本次漢光召員的Long Fei分享，在一連數日的實戰操演中，召員的體能負荷比戰技更具考驗；比起開槍殺敵，救人還更考驗技術、膽識還有，足夠扛的體能。（圖取自「Long Fei」YT頻道）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕配合漢光41號演習，後備指揮部動員大量後備軍人參與教召，以驗證後備部隊在實戰中的情況。曾服役於海軍陸戰隊、在Youtube擁有5.2萬訂閱的YTR「Long Fei」也是受召的一員，他親身觀察表示，在一連數日的實戰操演中，召員的體能負荷比戰技更具考驗，畢竟不是靠集體訓練，短期就能速成的；此外，戰鬥難免有傷亡，比起開槍殺敵，救人還更考驗技術、膽識還有，足夠扛的體能。



Long Fei近日在個人社群陸續發表的親身觀察。他表示，漢光演習就是實戰化的演練。在戰時，幾乎沒有時間讓你慢慢培養體能，更沒有餘裕幫你按摩肌肉、安排恢復課表；相反地，今天訓練完的疲勞和酸痛，往往會直接拖累隔天的任務表現。這也是他不斷強調體能訓練的重要性：體能的比重，絕對遠大於個人戰技與戰術。

請繼續往下閱讀...

他進一步說明，戰技與戰術可以在臨戰訓練中統一強化，達到與部隊一致的標準與語言，但體能卻無法速成，只能靠平時一點一滴打下基礎。

身為業餘運動員的他，平時訓練前都會安排15～20分鐘暖身，包含靜態關節活動、拉筋、動態肌肉喚醒與輕重量熱身。作戰時或許沒那麼多時間，但就算是行軍前花個5分鐘動動關節、行軍時用鼻子調整呼吸，都可能避免掉意外與受傷，影響整體行動效率。過去部隊常忽略這些細節，寧可讓士兵原地罰站，也不願花點時間暖身，這其實是很可惜的觀念。

此外，戰鬥難免有傷亡，他在另一篇貼文中也分享，你不能控制裝備能不能帶上戰場，但你能控制你自己有沒有力氣把自己和戰友從戰場拖回來。要殺一個人，你可能只需要開槍。但要救一個人，你需要技術、膽識，還要足夠的體能去扛他回來。所以別再問體能重不重要了，它可能就是你和隊友能不能活著回家的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法