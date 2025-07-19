中國疑似打造「超級士兵」 美前情報員坦言令人不安

共軍打造「超級士兵」的傳聞從未間斷，美國情報界也認為缺乏相關資訊令人不安。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前情報官員艾菲蒂亞德斯（Nicholas Eftimiades）在Nextstar媒體集團旗下新聞網《NewsNation》專訪中表示，中國疑似正在進行「超級士兵」實驗計畫，打造身體和精神上都更優越的士兵，但缺乏相關資訊「令人不安」。

民主黨籍維吉尼亞州參議員華納（Mark Warner）16日提到，在生物技術與人工智慧（AI）的結合方面，中國是一個引人注目的競爭對手，「中國現在真的在人體上進行實驗，打造超級士兵，這簡直就像科幻電影裡的情節一樣」，令他夜不能寐。

請繼續往下閱讀...

曾任職於美國國防部轄下「國防情報局」（DIA）的艾菲蒂亞德斯17日接續華納的說法，進一步在專訪中指出，各國幾十年來一直在探索此一領域，這並非世界上最新奇的事情，但外界不知道中方究竟為此付出多少努力，「令人不安的是，它隸屬於中國人民解放軍」。

艾菲蒂亞德斯表示，中方已探索這個概念有一段時間，「他們能否改變人類的行為和生理機能，創造出身體和精神上都更優秀的個體？」當被問及中國是否正在進行基因拼接或改變一個人的遺傳背景時，艾菲蒂亞德斯表示，雖然人們對此了解不多，但中國的研究「很有前景」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法