美因應援烏調整愛國者飛彈交付友邦順序 我國PAC-3 MSE時程待觀察

部署在日本的愛國者三型增程型（PAC-3 MSE）防空飛彈。（路透社檔案照）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國總統川普宣稱盟國將為提供烏克蘭額外武器付費後，根據外電報導指出，德國將優先接收美國下一批「愛國者」（Patriot）防空系統。由於我國也向美國增購了一批愛三增程型（PAC-3 MSE）飛彈，預計今、明兩年分批交付完畢，美方政策的調整是否會影響PAC-3 MSE飛彈運交台灣的時程，尚待後續觀察。

「華爾街日報」等外媒報導指出，根據3名美國官員說法，川普政府已調整下一批「愛國者」防空系統的交付順序，將德國置於瑞士之前，此舉便於德國將現有的2套系統轉交烏克蘭。

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美國承諾要快速的補充德國現有的「愛國者」防空系統，這是川普本月稍早宣布傾向運送更多武器給烏克蘭以來，美國國防部首次為這項軍援開啟快速通道。但這也凸顯了提供烏克蘭「愛國者」飛彈防空系統與其他武器系統的難度，因為生產這些高效能防禦武器的速度，根本難以滿足烏克蘭防衛上的需求數量。

外媒報導指出，美國一名高階官員表示，隨著越來越多國家願以本身軍火庫的「愛國者」供應烏克蘭，川普政府將進一步調整未來武器交付計畫，優先撥補這些參與的盟友。

然而美方調整飛彈系統交付友邦的順序，也可能對目前還在排隊等待武器系統交付，或是已經排定交付武器系統的時程，產生不可預期的變數，其中，我國向美國採購一批愛三增程型（PAC-3 MSE）飛彈，預計今、明兩年分批交付完畢，美方政策的調整是否會影響PAC-3 MSE飛彈運交台灣的時程，尚待後續觀察。

愛國者三型系統一般由AN/MPQ-65相列雷達（RS）、150千瓦柴油發電機組（EPP）、戰術控制中心（ECS）及飛彈發射架（LS）組成。而我將獲得的愛三增程型飛彈（PAC-3 MSE）的射高，優於現有的愛三飛彈，攔截高度從24公里一舉提升至45至60公里左右，但相對彈體也比較大，一輛發射車僅能裝載12枚，比現有愛三飛彈16枚略少。

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