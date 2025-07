「地獄般一夜」 美特使前腳走 俄猛轟烏東戰略地6小時

巴甫洛格勒市一棟住宅建築去年遭俄羅斯空襲。(美聯社檔案照)

首次上稿 7-19 22:21

更新時間 7-20 05:55

〔編譯管淑平/綜合報導〕美國總統川普的烏克蘭事務特使凱洛格(Keith Kellogg)才剛結束烏國訪問,俄羅斯19日凌晨大肆攻擊烏國東部、位居第聶伯羅州戰略樞紐的巴甫洛格勒市(Pavlohrad),當地州長表示,從夜裡到清晨,經歷長達6小時「地獄般的」轟炸,是該市有史以來經歷最猛烈的轟炸。

請繼續往下閱讀...

英國《衛報》19日報導,第聶伯羅州長雷薩克(Sergey Lysak)說,俄羅斯飛彈、無人機擊中當地一座工廠,炸毀一處消防隊,另擊中一座五層樓高住宅建築,「這是對巴甫洛格勒地獄般的一個夜、日,該市遭受的最猛烈攻擊」。

到19日清晨,都還可聽見無人機飛越該市上空,市區冒出濃煙;稍早夜空中可見震耳轟鳴聲和冒出陣陣橘色爆炸火光,街頭迴盪防空部隊發射機槍設法擊落無人機的聲音。一名市民說,這是他所知最可怕的一晚,「沒有人睡得著,我們都躲在防空避難室裡,隆隆爆炸聲和雷雨聲交織」。

這場攻擊發生前,凱洛格才剛結束烏克蘭六天訪問,啟程返回華府。在凱洛格在烏國期間,克里姆林宮避免對烏進行大規模轟炸,因此,社群媒體湧入大量梗圖,將凱洛格描繪成守護首都基輔的貓;凱洛格之名Keith發音類似烏克蘭語的貓kit。

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫(Dmitry Medvedev)18日才揚言,莫斯科會擴大空襲,回應歐盟剛通過的對俄最新一輪制裁。

網友發文貼出巴甫洛格勒遭轟炸畫面

Another combined missile and drone attack was carried out on Ukraine last night.



Missiles launched:

9 Kh-101 cruise missiles

3 Iskander-K cruise missiles

3 Iskander-M ballistic missiles

1 Grom-E1 Hybrid missile

Over 300 Geran-2 drones



The videos and photos are from Pavlohrad,… pic.twitter.com/nzuhcIM6tU