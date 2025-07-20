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「地獄般一夜」 美特使前腳走 俄猛轟烏東戰略地6小時

2025/07/20 05:55

巴甫洛格勒市一棟住宅建築去年遭俄羅斯空襲。（美聯社檔案照）巴甫洛格勒市一棟住宅建築去年遭俄羅斯空襲。（美聯社檔案照）

首次上稿 7-19 22:21
更新時間 7-20 05:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普的烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）才剛結束烏國訪問，俄羅斯19日凌晨大肆攻擊烏國東部、位居第聶伯羅州戰略樞紐的巴甫洛格勒市（Pavlohrad），當地州長表示，從夜裡到清晨，經歷長達6小時「地獄般的」轟炸，是該市有史以來經歷最猛烈的轟炸。

英國《衛報》19日報導，第聶伯羅州長雷薩克（Sergey Lysak）說，俄羅斯飛彈、無人機擊中當地一座工廠，炸毀一處消防隊，另擊中一座五層樓高住宅建築，「這是對巴甫洛格勒地獄般的一個夜、日，該市遭受的最猛烈攻擊」。

到19日清晨，都還可聽見無人機飛越該市上空，市區冒出濃煙；稍早夜空中可見震耳轟鳴聲和冒出陣陣橘色爆炸火光，街頭迴盪防空部隊發射機槍設法擊落無人機的聲音。一名市民說，這是他所知最可怕的一晚，「沒有人睡得著，我們都躲在防空避難室裡，隆隆爆炸聲和雷雨聲交織」。

這場攻擊發生前，凱洛格才剛結束烏克蘭六天訪問，啟程返回華府。在凱洛格在烏國期間，克里姆林宮避免對烏進行大規模轟炸，因此，社群媒體湧入大量梗圖，將凱洛格描繪成守護首都基輔的貓；凱洛格之名Keith發音類似烏克蘭語的貓kit。

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）18日才揚言，莫斯科會擴大空襲，回應歐盟剛通過的對俄最新一輪制裁。

網友發文貼出巴甫洛格勒遭轟炸畫面

網友梗圖指美國特使凱洛格訪問烏克蘭期間，宛如烏國的守護貓

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