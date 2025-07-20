「地獄般一夜」 美特使前腳走 俄猛轟烏東戰略地6小時

巴甫洛格勒市一棟住宅建築去年遭俄羅斯空襲。（美聯社檔案照）

首次上稿 7-19 22:21

更新時間 7-20 05:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普的烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）才剛結束烏國訪問，俄羅斯19日凌晨大肆攻擊烏國東部、位居第聶伯羅州戰略樞紐的巴甫洛格勒市（Pavlohrad），當地州長表示，從夜裡到清晨，經歷長達6小時「地獄般的」轟炸，是該市有史以來經歷最猛烈的轟炸。

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英國《衛報》19日報導，第聶伯羅州長雷薩克（Sergey Lysak）說，俄羅斯飛彈、無人機擊中當地一座工廠，炸毀一處消防隊，另擊中一座五層樓高住宅建築，「這是對巴甫洛格勒地獄般的一個夜、日，該市遭受的最猛烈攻擊」。

到19日清晨，都還可聽見無人機飛越該市上空，市區冒出濃煙；稍早夜空中可見震耳轟鳴聲和冒出陣陣橘色爆炸火光，街頭迴盪防空部隊發射機槍設法擊落無人機的聲音。一名市民說，這是他所知最可怕的一晚，「沒有人睡得著，我們都躲在防空避難室裡，隆隆爆炸聲和雷雨聲交織」。

這場攻擊發生前，凱洛格才剛結束烏克蘭六天訪問，啟程返回華府。在凱洛格在烏國期間，克里姆林宮避免對烏進行大規模轟炸，因此，社群媒體湧入大量梗圖，將凱洛格描繪成守護首都基輔的貓；凱洛格之名Keith發音類似烏克蘭語的貓kit。

俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）18日才揚言，莫斯科會擴大空襲，回應歐盟剛通過的對俄最新一輪制裁。

網友發文貼出巴甫洛格勒遭轟炸畫面

Another combined missile and drone attack was carried out on Ukraine last night.



Missiles launched:

9 Kh-101 cruise missiles

3 Iskander-K cruise missiles

3 Iskander-M ballistic missiles

1 Grom-E1 Hybrid missile

Over 300 Geran-2 drones



The videos and photos are from Pavlohrad,… pic.twitter.com/nzuhcIM6tU — AMK Mapping ???????? （@AMK_Mapping_） July 19, 2025

網友梗圖指美國特使凱洛格訪問烏克蘭期間，宛如烏國的守護貓

The pause in Russian bombing attacks on Kyiv during Trump enjoy Keith Kellogg’s visit has inspired Ukrainian meme makers （the informal version of Keith’s name, “Kit”, means “cat” in Ukrainian） pic.twitter.com/CnVK8HOLwJ — Business Ukraine mag （@Biz_Ukraine_Mag） July 17, 2025

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