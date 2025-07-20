已向俄國提議展開和平談判 澤倫斯基：烏克蘭已做好準備

澤倫斯基提到，烏克蘭已向俄羅斯提議下週舉行新一輪和平談判，希望能加快停火協商。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰火仍持續，烏克蘭總統澤倫斯基19日在每日例行演說時提到，烏克蘭已向俄羅斯提議下週舉行新一輪和平談判，希望能加快停火協商。

綜合外媒報導，烏克蘭政府上週進行政府改組，前烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）被任命為國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）首長，並被賦予推動停火談判的任務。

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澤倫斯基表示，目前仍持續與俄羅斯協商如何交換戰俘，依照土耳其伊斯坦堡達成的協議執行相關事宜，並提議下週與俄羅斯舉行新一輪和平談判，強調「俄羅斯不應再迴避任何決定」。

澤倫斯基也強調，目前需要加速談判腳步，並呼籲採取緊急措施讓停火成為可能。澤倫斯基指出，包括交換戰俘、遣返被帶走的兒童，以及停止殺戮，需要舉行領導人層級的會晤，才能真正地確保持久和平，「烏克蘭方面已做好這樣的準備」。

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