史上首次！美英航艦打擊群「護身軍刀」聯演 F-35C初登場

美國海軍「華盛頓號」（後方）與英國皇家海軍「威爾斯親王號」（前方）航空母艦，於澳洲外海的帝汶海並肩航行，作為「護身軍刀2025」多國聯合軍演的一部分展開歷史性聯合行動。（圖：英國皇家海軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，美國海軍「華盛頓號」（USS George Washington）與英國皇家海軍「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）兩艘航空母艦，正參與「護身軍刀2025」（Talisman Sabre 2025）多國聯合軍演，18日在澳洲外海的帝汶海會合，於這處連接印度洋與太平洋的戰略要地，展開聯合行動。

此次雙航艦聯演，是「護身軍刀」自2005年創始以來，首次有美、英兩國的航空母艦共同參演。本屆演習自7月13日至27日舉行，共吸引19國、約3萬5000名兵力參與，規模空前。

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在兵力編成上，「華盛頓號」航艦打擊群包含神盾巡洋艦「史莫斯號」（USS Robert Smalls）及神盾驅逐艦「肖普號」（USS Shoup）。

英國「威爾斯親王號」打擊群的編制則更為龐大，且具多國性質，除航艦外，還包含英國驅逐艦「無畏號」（HMS Dauntless）、澳洲驅逐艦「雪梨號」（HMAS Sydney）、挪威巡防艦「羅爾德．阿蒙森號」（HNoMS Roald Amundsen）、加拿大巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec）及艦隊油彈補給艦「潮泉號」（RFA Tidespring）。

F-35C艦載匿蹤戰機首次現身「護身軍刀」軍演，是本次美英雙航艦聯合行動的關鍵亮點。其第五代戰機的先進戰力，象徵著美國海軍在印太地區的武力投射與技術優勢，為這場大規模多國軍演增添了重要的嚇阻意涵。（圖：美國海軍）在最受矚目的F-35戰機方面，此次演習迎來了重要的里程碑。「華盛頓號」搭載的第五艦載機聯隊（CVW-5）中，其第147戰鬥攻擊機中隊操作的F-35C艦載型戰機，是首次參與「護身軍刀」演習。而「威爾斯親王號」則搭載了17架陸戰隊型的F-35B。值得一提的是，挪威皇家空軍原計畫派遣7架F-35A參演，但因缺乏夥伴國家的空中加油機支援而取消。

演習結束後，「威爾斯親王號」打擊群預計將繼續航向日本，並在途中與美國及日本的部隊進行聯合演練，持續深化其印太部署的戰略意涵。

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