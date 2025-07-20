中國又「山寨」美軍利器！仿V-BAT無人機現身災防演練

中國新型垂直起降無人機於四川高原演訓現場曝光，外型酷似美國Shield AI公司的V-BAT機型，顯示其在設計上高度仿效美軍裝備。（圖擷取自微博）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defence Blog》報導，中國官媒近日高調公布一款新型的國產垂直起降（VTOL）無人機，並已在四川省一場高原救災演練中首次亮相。然而，觀察家敏銳地指出，這款新裝備的外型與設計架構，與美國國防新創公司Shield AI研發、並在烏克蘭戰場上大放異彩的V-BAT無人機，有著驚人的相似之處。

投入俄烏戰場的V-BAT無人機，且已成功打擊多處俄軍飛彈系統陣地。（Shield AI官網）

中國這款新型無人機翼展2.6公尺、高1.8公尺，仰賴單涵道風扇發動機提供動力，可垂直起降，並具備比傳統四軸旋翼機更快的水平飛行速度。其模組化設計可依任務需求，快速更換包含紅外線攝影機、各類感測器乃至信號彈等不同酬載。

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儘管中方宣稱該機整合了AI進行自主飛行，但其「涵道風扇、尾部垂直起降」（ducted-fan tail-sitter）的獨特構型，與美製V-BAT如出一轍。此設計能兼具直升機的懸停能力與固定翼機的高效飛行。不過，兩者在尺寸上的差異，顯示中國的設計更可能是一種「借鑒後的改編」，而非一對一的直接複製品。

值得注意的是，這款無人機的「致敬」對象V-BAT，是近年來在國際上備受矚目的明星裝備。據導，V-BAT獲得美軍青睞以軍援烏克蘭，在俄烏戰爭前線執行超過130架次任務，展現了優異的偵打一體能力；其優異性能更在北約演習中得到驗證，並已成功外銷日本、希臘、荷蘭等美國盟邦。

烏克蘭無人機司令部曾盛讚V-BAT滯空時間長達10小時，且僅需極小場地即可操作。而我國海軍先前也傳出有意採購此型無人機，以強化海上情監偵能量，並已在今年6月公開徵求規格相近的裝備，使得這款「中國版V-BAT」的亮相，更增添了幾分針對性與競爭意味。

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