美海軍官校首位女校長「被換掉了」 接任者身分創180年紀錄

美國海軍官校首位女校長戴維茲中將（Yvette Davids，左）將遭調職，由陸戰隊中將博格舒爾特（Michael Borgschulte，右）接任。此任命案創下該校近180年來，首次由陸戰隊將領執掌的紀錄。（圖：美國國防部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕據英國《衛報》報導，美國國防部17日證實，國防部長赫格塞斯已將上任僅約18個月的美國海軍官校首位女校長調職，並提名一位陸戰隊將領接任，創下該校近180年歷史上，首次由陸戰隊軍官執掌的紀錄。

被調職的海軍官校校長是戴維茲（Yvette Davids）中將，她於2024年1月才上任。根據國防部聲明，接任者將是陸戰隊中將博格舒爾特（Michael Borgschulte）。一位五角大廈官員強調此舉並非解職，戴維茲已被提名接任海軍作戰副部長此一更高階職位。戴維茲在聲明中表示：「我很榮幸獲得提名，並期待繼續服務。」

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然而，這起人事案因國防部長赫格塞斯的背景而引發高度關注。赫格塞斯是福斯新聞前主持人，也是川普的忠實支持者，過去曾多次公開發表反對女性擔任戰鬥職務的言論。去年11月，他在一個Podcast節目上直言：「我們不應該讓女性擔任戰鬥角色。這沒有讓我們更致命，反而讓戰鬥變得更複雜。」

他在自己的書中寫道：「我們需要媽媽，但不是在軍隊裡，尤其不是在戰鬥單位。」他認為女性在生理上無法達到與男性相同的標準。

不過，在其今年1月的任命聽證會上，赫格塞斯在參議院的審查壓力下顯著軟化了立場。他當時表示，只要軍事標準得以維持，他支持女性軍人。他後來更在受訪時解釋：「寫書與擔任國防部長，是不同的角色。」

此一人事變動，也被視為川普政府致力於清除軍中所謂「覺醒文化」（wokeness）的系列行動之一。在此之前，已有多位女性或少數族裔高階將領遭撤換，包含海軍首位女性作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）上將、海岸防衛隊首位女性司令費根（Linda Fagan）上將，以及空軍前參謀長布朗（Charles Brown Jr），後者為美軍史上第二位非裔參謀首長聯席會議主席。

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