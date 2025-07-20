陸軍584旅將全旅換裝M1A2T 司令呂坤修要求設施、換裝訓如期完成

國軍新獲M1A2T戰車首度實彈射擊情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍新購M1A2T戰車日前實彈射擊展現火力，預計今年下半年成軍，待全數108輛戰車明年上半年交付後，陸軍584旅將進行全旅換裝工作。為此，陸軍司令呂坤修上將昨前往陸軍584旅，視導戰車後勤維保設施與掩體工程，要求換裝訓、後勤整備、設施工程等均應依任務節點管制執行，並使接裝任務如期、如質達成。

根據國防部規畫，國軍第一批38輛M1A2T戰車於去年交付後，已於今年7月10日首度公開實彈射擊，今年下半年擇期成軍，至於第二批42輛同型戰車，也訂於近期自美國交運我國。最後一批28輛戰車，預計在明年第一季以前交付。

根據國軍規劃，108輛M1A2T戰車之中，有10輛撥交給陸軍裝訓部，戍守雙北、桃園的陸軍269旅將獲得一個連的兵力，其餘則供駐守新竹的陸軍584旅全旅換裝。

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國軍新獲M1A2T戰車。（資料照）為完善M1A2T戰車接裝與換裝工作，軍方表示，呂坤修昨日前往584旅，視導M1A2T戰車後勤維保設施及戰車掩體，實地了解後勤設施建置及掩體工程進度現況。他特別提醒換裝訓練、後勤整備及設施工程等重要工作，均應依任務節點管制執行，確保接裝任務如期、如質達成，有效提升戰訓整備實效，以及整體防衛作戰能力。

《青年日報》報導也提到，呂坤修強調，M1A2T戰車後勤維保與相關設施整備，對後續戰備訓練任務及維持裝備妥善至關重要，各級幹部應發揮監管責任，掌握施工進度及品質，俾利整體工程符合戰訓實需。另外，換裝部隊在執行人員訓練、車輛機動及補保作業等任務時，務以「安全」為首要考量，遵守「風險管理手冊」及標準作業流程，嚴密風險管控作為，確保戰訓整備任務安全無虞。

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