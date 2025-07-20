澳洲交運首批M1A1「艾布蘭」戰車給烏克蘭 下月還要派預警機助陣

澳洲陸軍所屬M1A1艾布蘭主力戰車，已正式交付烏克蘭，用於強化其裝甲部隊對抗俄軍攻勢。（圖：澳洲國防部）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲對烏克蘭裝甲兵戰力的援助正式啟動，在歷經數月延宕後，首批M1A1艾布蘭（Abrams）主力戰車，本週已順利交付烏克蘭武裝部隊，即時強化烏軍對抗俄軍的機動火力。

澳洲皇家空軍E-7A「楔尾鷹」空中預警機飛越美國上空，此圖攝於2025年4月。該機預計將於8月部署至歐洲，強化援烏空中航線的監控與防護能力。（圖：澳洲皇家空軍）

根據烏克蘭軍事新聞網站《Militarnyi》報導，這批屬於一項價值約2.45億美元（約新台幣72億元）的軍援案，最終將提供烏克蘭49輛戰車。烏克蘭國防部證實，大部分戰車已運抵，剩餘部分將在未來數月內交付完畢。澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，艾布蘭戰車將在提升烏軍機動力與火力方面，扮演重要角色。

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澳洲媒體曾報導，由於美國對戰車轉讓的審批程序漫長，以及今年2月波蘭一座關鍵後勤中心關閉，導致裝備運送時程一度推遲。

澳洲的援助不僅於此。澳洲皇家空軍（RAAF）預計將在今年8月，派遣一架E-7A「楔尾鷹」（Wedgetail）空中預警機至歐洲，以強化援助烏克蘭空中航線的安全。同時，澳洲軍方也持續在「庫杜行動」（Operation Kudu）的多國任務架構下，協助訓練烏克蘭士兵。

澳洲太平洋事務兼國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）強調，交付艾布蘭戰車是澳洲「對正義、和平與全球秩序堅定承諾的一部分」。

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