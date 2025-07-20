全球只剩一架！ 阿根廷把活躍於冷戰時期的S-2反潛機拉回現役

阿根廷海軍再度將S-2反潛機拉回現役，圖為該國官兵與同型機合影。（取自阿根廷海軍臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕外國軍聞網站《戰區》（The War Zone）17日報導，阿根廷海軍近期將一架活躍於冷戰時期的S-2反潛機重返現役。考量S-2已問世超過70年，是活躍於冷戰時期的反潛尖兵，更在阿根廷服役超過60年，顯見阿根廷軍隊推動空中兵力現代化時，陷入了捉襟見肘的困境。

《戰區》報導，阿根廷海軍這架編號2-AS-23的S-2反潛機，屬於S-2T型號，在2023年8月最後一次飛行後，面臨後勤零組件短少的困境，一度退出飛行第一線，不過，阿根廷已於今年7月11日將其恢復現役，藉此滿足海上偵蒐與反潛的任務需求，也是全世界的軍隊之中，碩果僅存的S-2系列反潛機。

不過，此舉也象徵阿根廷軍隊朝現代化邁進時舉步維艱，因為S-2「搜索者」巡邏機1952年12月首飛、1954年起開始服役，等於是70年前問世的老舊機種，阿根廷先是在1961年引進6架S-2A反潛機，隨後於1970年代末期引進S-2E替代，1990年代在以色列協助下，升級為S-2T版本。

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面對空中反潛兵力老化，阿根廷曾向其他國家籌購較先進的P-3反潛機，卻始終未曾服役，更有即將轉讓給烏克蘭的傳聞。

我國塗上鯊魚嘴塗裝的S-2T反潛機，已全數於2017年退役。（資料照）值得注意的是，我國也曾是S-2反潛機的用戶，先是在1967年透過美援方式獲得10架S-2A，並陸續獲得S-2E、S-2G等機型，再藉由性能提升獲得S-2T，長期捍衛台海安全，並因漆上鯊魚嘴塗裝，讓軍事迷津津樂道。不過，隨著P-3C反潛機陸續服役，S-2T反潛機已於2017年全數退役。

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