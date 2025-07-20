俄軍前線贏了、國家快破產？紐時曝：普廷也承認「錢花太多」

烏克蘭基輔獨立廣場上一座紀念陣亡將士的臨時紀念碑前，一名女子7月17日駐足哀悼。根據《紐約時報》分析，儘管俄羅斯在夏季攻勢中取得戰場進展，但戰爭的真正代價體現在無數的生命犧牲上，雙方每日的傷亡人數估計高達數百人。（歐新社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《紐約時報》分析，憑藉著兵力與空中力量的數量優勢，俄羅斯在烏克蘭的夏季攻勢正取得進展，6月份奪取的領土面積，更創下今年單月新高。然而，決定這場戰爭勝負的關鍵，可能已不在前線。

這篇分析指出，俄、烏雙方都面臨著來自戰場之外的嚴峻挑戰。對莫斯科而言，其經濟已難以跟上急遽攀升的軍事開支；對基輔來說，其續戰能力則高度依賴美國川普政府態度曖昧不明的軍事援助。

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俄羅斯的戰略目標不僅是佔領烏克蘭領土，獨立軍事分析家希里亞耶夫（Valery Shiryaev）指出，莫斯科的最終目標是「摧毀烏克蘭的軍事潛力」，因為「若沒有軍隊，國家將毫無防備」。克里姆林宮已多次表示，將持續施壓，直到基輔接受其苛刻的和平條件。

然而，這場消耗戰正讓俄羅斯經濟付出沉重代價。俄國總統普廷6月底承認，國家軍費支出已佔GDP的6.3%（約新台幣5.06兆元），坦言「太多了」，並已「用通膨付出了代價」。為抑制物價，俄國央行已將利率設定在20%的高點。

在創紀錄的軍事支出推動下，俄羅斯今年上半年的預算赤字已達470億美元 （約新台1.38兆元），而因能源價格走低，其石油、天然氣收入更下降超過16%。儘管仍有應急儲備金可動用，但分析師警告，克里姆林宮明年勢必得「認真審視其預算優先級」。

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