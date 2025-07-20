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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

北約將領警告 美歐可能僅剩18個月準備應對中俄聯手出擊

2025/07/20 16:26

美軍歐洲司令部司令兼北約歐洲盟軍統帥格林克維奇警告，中俄可能在2027年分頭攻擊台灣和北約國家，美歐僅剩18個月準備應對。（美聯社檔案照）美軍歐洲司令部司令兼北約歐洲盟軍統帥格林克維奇警告，中俄可能在2027年分頭攻擊台灣和北約國家，美歐僅剩18個月準備應對。（美聯社檔案照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國《畫報》（Bild）19日報導，美軍歐洲司令部（EUCOM）司令及負責統一指揮北大西洋公約組織（NATO）軍事行動的歐洲盟軍統帥（SACEUR）、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）18日警告，美國和歐洲國家可能只剩不到18個月的時間，來準備與中國和俄羅斯潛在的大規模軍事衝突。

格林克維奇當天在德國威斯巴登與軍事指揮部，與國防工業代表會面時發表主題演講，預測2027年將是重大危機的一年，因為一旦中國國家主席習近平決定入侵台灣，他就會推動俄羅斯攻擊北約，設法轉移美國和北約對印度－太平洋地區的注意力。

他警告，北京和莫斯科可能已在為挑起全球衝突的協調攻擊做準備，「習近平在決定跨越台海前可能會做的事情，就是給他的朋友普廷打電話，請他幫忙」。這意味北約和台灣遇襲可能同時發生，美國和歐洲國家為了擊敗中俄，需要備妥所有可能的裝備和彈藥。

北約秘書長呂特也持相同觀點，指北京可能迫使莫斯科攻擊北約，讓莫斯科成為「砲灰」。他推測，俄國5到7年就可能攻擊一個北約成員國，極有可能選擇愛沙尼亞或其他波羅的海國家。

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