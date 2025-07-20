印度新購潛艦救難艦下水 排水量超過1萬噸、可救援水下300公尺

印度海軍新型潛艦救難艦「尼斯塔爾號」交艦，圖為印度海軍的宣傳影片示意圖。（擷取自印度海軍臉書影片）〔記者涂鉅旻／台北報導〕印度海軍18日表示，其新購潛艦救難艦「尼斯塔爾號」已於當日交艦，根據外國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）發布新聞，這艘船排水量超過1萬噸，搭載潛水鐘與15噸的水下起重機，作業深度可達300公尺，若潛艦遭遇事故，可於深海之中給予救援。

綜合《海軍新聞》與印度海軍資訊，「尼斯塔爾號」是尼斯塔爾級救難艦的首艦，另有一艘同級艦還在建造當中。「尼斯塔爾號」2019年鋪設龍骨、2022年9月下水，並於18日交付印度海軍，未來將可以在深海進行打撈、救援任務。

印度海軍高層出席「尼斯塔爾號」潛艦救難艦的交艦儀式。（取自印度海軍臉書）印度海軍的水下戰力包含17艘傳統動力潛艦、2艘核動力潛艦，排水量介於1800噸至6000噸之間，並以「殲敵者級」彈道飛彈核潛艦為戰力代表。為滿足水下救援需求，全長118公尺、排水量超過1萬噸的「尼斯塔爾級」救難艦隨之誕生。

根據《海軍新聞》報導，「尼斯塔爾級」救難艦的航行速度約14節，續航力超過60天，並可容納250名官兵，作業水深可達300公尺。為滿足水下作業需求，該型艦配備水下載具、救生艇、側視聲納、潛水鐘、15噸水下起重機，還有著力求精準航行而設計複雜的推進裝置。另外，該型艦有80％的零件，都是印度自製。

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